Pokémon Écarlate et Violet : un troisième légendaire dans un DLC ?

The Pokemon Company

Depuis la diffusion de la bande-annonce “Bienvenue à Paldéa”, les fuites concernant Pokémon Écarlate et Violet se multiplient, donnant un aperçu de plus en plus net de ce qui attend les joueurs.

Jusqu’à présent, Game Freak a levé le voile sur 2 Pokémons légendaires, les emblèmes de Pokémon Écarlate et Violet : Miraidon et Koraidon. Ces 2 Pokémon des plus atypiques accompagneront leur dresseur aux 4 coins de la région de Paldéa, sa transformant au besoin en scooter ou en avion.

Cependant, aucune information n’a été partagée concernant l’incontournable troisième Pokémon Légendaire. Bien que chaque jeu Pokémon compte sur 2 Pokémon légendaires comme fer de lance, il y a toujours un troisième larron qui vient compléter l’affiche, avec un impact plus ou moins significatif sur l’histoire du jeu.

Game Freak Le joyau Téracristal d’Evoli semble cacher quelque chose …

Si les 2 premiers membres de cet indissociable trio sont rapidement connus puisqu’ils figurent sur les jaquettes des différents opus, le troisième lui reste toujours dans l’ombre un certain temps. Dans Pokémon Épée et Bouclier, par exemple, Game Freak n’a pas dévoilé Éthernatos avec le jour de la sortie.

Cependant, tout pourrait être différent avec Pokémon Écarlate et Violet puisque selon certaines fuites, ce troisième Pokémon ne serait pas présent d’entrée de jeu. Il ferait son apparition lors d’un DLC.

Pas de troisième légendaire dans Pokémon Écarlate et Violet sans DLC ?

Riddler_Khu, un leaker qui a déjà beaucoup fait parler de lui lors de la sortie des précédents opus de la franchise a fourni de nouvelles informations assez intrigantes sur Pokémon Écarlate et Violet.

Sur Twitter, un traducteur connu sous le nom de PokeSuutamie a récemment partagé une traduction de l’une des récentes fuites d’un leaker du nom de K. On peut lire : “Concernant un troisième légendaire Les détails sont indécis Peut-être dans le dlc….”. Riddler_Khu a retweeté ce message et a déclaré : “Cela explique le visage sur la base des ornements de Téra”.

Il n’en fallait pas plus pour que CentroLeaks y mette son grain de sel à son tour, déclarant que : “Le troisième légendaire et son histoire seront conservés pour le DLC, il semble donc que le jeu de base n’explique pas complètement la Téracristallisation”.

Bien sûr, tant qu’aucune information officielle n’abonde en ce sens, ces théories sont à prendre avec des pincettes. Quoi qu’il en soit, les leakers semblent être sur la même longueur d’onde …