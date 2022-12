Où trouver Cradopaud et Coatox dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédacteur chez Dexerto depuis plus de deux ans, Ludovic est un fan inconditionnel de Call of Duty et de FIFA. Spécialiste de Warzone depuis son lancement, il attend patiemment qu'un anti-cheat soit ajouté au jeu. Pour le contacter : [email protected]

De nombreux Pokémon de type combat sont répartis un peu partout dans Pokémon Écarlate et Violet, dont les célèbres Cradopaud et Coatox de la quatrième génération. Découvrez où vous pouvez les capturer.

Pokémon Écarlate et Violet ont une tonne de nouveaux Pokémon de type combat qui seraient d’excellents ajouts à n’importe quelle équipe de dresseurs.

Cependant, pour tous les fans nostalgiques de la quatrième génération qui souhaitent capturer Cradopaud et Coatox, découvrez où vous pouvez les trouver facilement dans Pokémon Écarlate et Violet.

L’article continue après la publicité

Où trouver Cradopaud dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Comme l’indique le Pokédex, Cradopaud se trouve généralement près de l’eau et dans les zones humides autour de Paldea. Plus précisément, les dresseurs peuvent trouver Cradopaud dans la zone humide de la Zone Sud n°5 et près de la rivière qui sépare le Lac Asrol et la Zone Ouest n°2.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

THE POKEMON COMPANY Cradopaud ne se trouve qu’à deux endroits dans Pokémon Écarlate et Violet.

Où trouver Coatox dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Coatox, quant à lui, ne se trouve que dans une seule région de Paldea. Comme Cradopaud, il vit sur l’eau et on le trouve généralement sur les rives et les îles du Lac Asrol.

THE POKEMON COMPANY Coatox peut être trouvé autour de la région du Lac Asrol.

Ceux qui ont joué à Pokémon Diamant et Perle et ses remakes connaissent bien l’évolution du Croagunk. Les dresseurs qui possèdent un Cradopaud doivent le monter jusqu’au niveau 37 pour qu’il évolue en Coatox.

L’article continue après la publicité

Et voilà, vous savez maintenant comment trouver Cradopaud et Coatox dans Pokémon Écarlate et Violet.