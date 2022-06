Pokémon Cutecats : quand une fan recrée Pokémon avec ses chats

Une vidéaste passionnée de cosplay et de félins mignons a reproduit une véritable aventure Pokémon avec ses propres chats comme acteurs.

Pokémon est partout, des jeux vidéo aux séries animées, des cartes à collectionner aux goodies en tout genre. Si la folie des monstres de poches ne s’estompe jamais, certains fans particulièrement inspirés ont des façons bien inspirées et originales de rendre hommage à cette franchise iconique.

Les courts métrages Pokémon faits par les fans sont légions, mais il y a fort à parier que vous n’en ayez encore jamais vu d’aussi mignons. En effet, la cosplayeuse et youtubeuse Costume Cat a fait vivre à ses deux adorables félins une aventure épique à Kanto.

Magnifiquement déguisés et mis en scène dans des décors en carton reproduisant l’environnement de Pokémon Rouge, Bleu et Jaune, les deux matous Goro et Luca ont fait le show face caméra pour un résultat absolument adorable.

Les fans de la franchise reconnaîtront immédiatement les premiers jeux Pokémon sortis sur Game Boy. Dans la peau de Red, l’un des deux chats nommé Goro quitte son foyer pour aller retrouver le professeur Chen… également interprété par Goro.

Comme dans les jeux, Goro se voit alors proposé 3 Poké Balls et choisit Bulbizarre, cette fois joué par le très convaincant Luca. Fidèle à l’aventure originale, les deux chats partent à l’aventure, parcourent les routes à la recherche des arènes et des badges qui leur permettront d’accéder à la ligue.

Si vous aimez revivre les plus grands jeux vidéo à travers ces courts métrages aussi amusants que mignons, sachez que la chaîne Costume Cat comporte déjà plusieurs vidéos du même type. De Star Wars à Minecraft, cette cosplayeuse passionnée s’amuse à transporter Goro et Luca dans les univers incontournables de la pop culture.

Si vous avez quelques doutes sur l’impact d’une telle activité sur la vie de ces deux adorables félins, la créatrice de Costume Cat se veut rassurante :