Pokémon dévoile un magnifique court-métrage par cet animateur de Chainsaw Man

The Pokémon Company a publié un court-métrage animé exclusif au web, centré sur un jeune garçon et son Colossinge. Bien que Pokémon ne soit pas étranger aux adaptations en dessin animé, celui-ci attire l’attention des fans en ligne en raison de sa qualité et du calibre des talents derrière le projet.

La chaîne YouTube japonaise officielle de Pokémon a partagé la vidéo, officiellement désignée sous le nom de “PokeToon” par la société, la dernière d’une série d’animations portant ce même nom et qui met en vedette divers Pokémon dans différents formats.

Intitulée “Le Journal d’un Colossinge en colère”, on y voit un jeune garçon avec un Colossinge affrontant d’abord un Démolosse, puis un Glaivodo, ce dernier étant un Pokémon de type Dragon et Glace issu de la région de Paldea et introduit dans la neuvième génération avec Pokémon Écarlate et Violet.

Un extrait du PokeToon a été partagé en ligne par l’internaute Lewtwo sur X/Twitter, et au moment de la rédaction, le clip comptabilise plus d’un million de vues, avec des centaines de fans de Pokémon affluant dans les commentaires pour faire les éloges de la qualité de l’animation.

Lewtwo a partagé l’extrait avec un commentaire qualifiant l’animation de “magnifique”, saluant notamment les designs de Colossinge et Glaivodo qu’il considère comme étant les meilleurs à ce jour.

Il a également mentionné que le PokeToon “inclut des animateurs de Chainsaw Man, Castlevania et Shadowverse”, et un coup d’œil aux crédits le confirme.

Le court-métrage a été animé par Seishirou Nagaya, qui a travaillé comme animateur clé sur Chainsaw Man et sur le design de concepts de combat pour Shadowverse. On retrouve également le directeur artistique, Tanioka Yoshio, qui a précédemment travaillé sur Bleach, et même sur Neon Genesis Evangelion Rebuild.

Les fans ont inondé les commentaires de louanges sous le post de Lewtwo, avec des messages comme “COLOSSINGE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI COOL QU’ICI !!!!”, ou encore un autre qui ajoute : “En tant que grand fan de Pokémon, cela m’a vraiment rendu heureux de voir ça.”

Beaucoup de personnes mentionnent aussi à quel point Glaivodo n’a jamais été aussi impressionnant, certains précisant que les jeux ne lui ont pas encore rendu justice. Un internaute dit : “Glaivodo est un boss”, tandis qu’un autre ajoute : “Allons-y pour plus de rédemption de Glaivodo.”

Vous pouvez en apprendre encore davantage sur le site officiel de PokeToon. Et pour plus d’informations sur la franchise, consultez notre guide sur le prochain jeu Légendes Pokémon Z-A.