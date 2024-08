Un Pikachu rare de Pokémon Go jugé “parfait”, mais presque impossible à obtenir

Oui, il y a tout un tas de Pokémon incroyables et rares qui attendent les joueurs de Pokémon Go. Mais même si vous y jouez depuis 2016, un joueur a montré un Pikachu rare qui serait presque impossible à trouver, même pour les joueurs les plus expérimentés de la communauté.

Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe de nombreux Pokémon costumés dans Pokémon Go, des créatures élégantes portant des vêtements.

Certains sont plus rares que d’autres, et le Pikachu Ph.D. insaisissable est l’un des plus difficiles à obtenir, bien que pas aussi difficile que de passer des années à étudier pour obtenir un doctorat.

Ce professeur miniature ne peut être trouvé que lorsque les joueurs participent et remportent 100 épreuves de PokéStops, donc la plupart des joueurs ne peuvent que rêver de rencontrer ce petit génie. Mais un joueur a non seulement réussi cela, mais il a trouvé à peu près le Pikachu Ph.D. le plus “parfait” que l’on puisse espérer.

En partageant sa prise sur X, le joueur de Pokémon Go a révélé une version du rare Pikachu avec des IV parfaits, le qualifiant de Pokémon 4* selon les standards de Pokémon Go. Lorsque n’importe quel joueur obtient un Pikachu Ph.D., les statistiques du Pokémon sont déterminées aléatoirement, donc obtenir ces stats sur ce Pokémon rare est extrêmement chanceux.

D’autres fans de Pokémon ont exprimé leur soutien dans les commentaires, avec une personne commentant, “C’est dingue ! Félicitations,” tandis qu’une autre a ajouté, “C’est TELLEMENT génial ! Félicitations.”

Un commentaire distinct souligne à quel point le Pokémon est rare, le qualifiant de “Parfait“, tandis qu’un commentaire un peu plus informel ajoute simplement, “Wooooow.”