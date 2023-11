Pikachu en or à 29 000$ : L’ultime accessoire pour les fans de Pokémon

The Pokémon Company / Tiffany & Co.

Attraper tous les Pokémon n’a jamais été aussi coûteux, alors que le prestigieux joaillier Tiffany and Co. s’associe à l’artiste Daniel Arsham et à The Pokémon Company pour une nouvelle gamme limitée.

Les fans de Pokémon sont habitués à des accessoires assez chers, il suffit de chercher une copie d’occasion de HeartGold et SoulSilver et le Poké Walker, ou l’accessoire Pokémon Go, le Pokémon Go Plus+, si vous voulez dépenser de l’argent.

Cependant, une nouvelle collaboration met à l’épreuve le dévouement (et les portefeuilles) des fans de Pokémon, car une marque de luxe est sur le point de produire des produits dérivés Pokémon d’un tout autre standard.

Si vous avez de l’argent à dépenser – ou beaucoup – vous pouvez être le fier propriétaire d’un collier Pikachu en diamant grâce à cette collaboration très spéciale. Et ce n’est pas seulement Pikachu, mais étant donné le prix, nous ne vous recommandons pas d’essayer de compléter ce Pokédex en particulier.

Tiffany and Co. et Daniel Arsham créent une gamme d’accessoires Pokémon

Le célèbre joaillier Tiffany & Co. collabore avec l’artiste Daniel Arsham et The Pokemon Company, pour produire une ligne de pendentifs basée sur les Pokémon populaires Pikachu, Salamèche, Carapuce, Rondoudou, Osselait, et Mew.

Chaque Pokémon est disponible sous forme de pendentif en argent oxydé avec des accents de diamant, tandis que Pikachu est fait d’or 18 carats et est disponible en deux tailles. Les plus petits pendentifs en argent devraient se vendre aux alentours de 1 290 $, tandis que les pendentifs Pikachu en or coûteront environ 9 900 $ et 29 000 $ pour les petits et grands respectivement.

C’est un saut considérable pour obtenir cette souris électrique, mais tandis que les pendentifs en argent arrivent dans des boîtes Tiffany & Co. x Pokémon, les pendentifs Pikachu sont livrés dans une Poké ball bleue sur mesure de Tiffany and Co.

Daniel Arsham est l’artiste responsable de la gamme, et a parlé à High Snobiety en disant : “Je suis constamment inspiré par cette idée fictive de quelque chose découvert dans un futur lointain, une sorte de ‘capsule temporelle de demain’. Avec ma dernière collaboration Tiffany, nous avons immortalisé nos Pokémon bien-aimés dans une célébration de l’art renommé de Tiffany.”

Si vous êtes impatient de porter un peu de bling-bling Pikachu, et peut-être avez-vous tout juste gagné à la loterie, la gamme Tiffany & Co. x Pokémon est prévue pour être mise en vente en décembre 2023, à la fois dans le magasin Tiffany & Co. à New York et sur le site Web de Tiffany & Co.