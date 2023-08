Peut-on obtenir Xerneas et Yveltal Shiny dans Pokémon Go ?

Les joueurs de Pokémon Go peuvent bientôt s’attendre à voir les Pokémon légendaires de la 6e génération, Xerneas et Yveltal, apparaître davantage grâce aux Raids 5 étoiles, mais est-il possible de tomber sur leur version Shiny ? Voyons cela ensemble.

Les adeptes Pokémon Go des jeux de la 6e génération reconnaîtront probablement les mascottes de ces versions : Xerneas et Yveltal.

Maintenant que le troisième légendaire de la Gen 6, Zygarde, a fait ses débuts dans Pokémon Go lors de l’événement “Sortez des sentiers battus“, il semble que Niantic ait également décidé de rendre les rencontres avec Xerneas et Yveltal un peu plus fréquentes.

Avec le retour de Xerneas et Yveltal dans les Raids 5 étoiles du 16 août 2023 au 23 août, certains joueurs se demandent s’ils peuvent rencontrer les versions Shiny de ces légendaires de la Gen 6.

Alors avant de vous lancer dans ces raids, voici tout ce que vous devez savoir.

Niantic Yveltal est la mascotte légendaire de la version Y de Pokémon.

Xerneas et Yveltal Shiny sont-ils dans Pokémon Go ?

La bonne nouvelle est que oui, Xerneas et Yveltal peuvent apparaître en tant que Pokémon Shiny lors de leurs événements de Raid 5 étoiles.

De plus, les boss de Raid Légendaire ont une légèrement meilleure chance d’être rencontrés en version Shiny comparé aux Pokémon sauvages ordinaires que de nombreux joueurs croisent.

Bien sûr, il vous faudra tout de même une bonne dose de chance et de compétence pour réellement vaincre ces Pokémon Légendaires lors de leurs Raids 5 étoiles.

Mais maintenant, vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur la possibilité de trouver Xerneas et Yveltal en version Shiny dans Pokémon Go.