Patch note MAJ 1.1.0 Pokémon Écarlate et Violet : Performances et matchs classés

Pokémon Écarlate et Violet a publié la mise à jour 1.1.0 le 1er décembre visant à améliorer les performances du jeu et à corriger des bugs généraux tout en annonçant le début de la première saison de classement. Le patch note complet.

Les joueurs attendaient avec impatience que The Pokemon Company mette à jour Pokémon Écarlate et Violet, les derniers nés de la franchise.

Ces jeux ont été critiqués pour leurs nombreux problèmes de performance et leurs bugs fréquents que les développeurs ont ciblés dans cette mise à jour de la version 1.1.0.

Cette mise à jour est en ligne depuis le 1er décembre, alors sans plus attendre voici son contenu.

Qu’est-ce qui change dans la version 1.1.0 de Pokémon Écarlate et Violet ?

Lancement de la saison 1 des matchs classés

La mise à jour 1.1.0 marque le début de la première saison classée de Pokémon Écarlate et Violet. Cela permettra aux joueurs de se mesurer les uns aux autres, dans le but de gravir les échelons du classement afin de devenir le meilleur !

Des corrections de bugs pour améliorer les performances

Les développeurs ont ciblé plusieurs corrections de bugs dans cette mise à jour tout en déclarant que leur objectif était de toujours de donner aux joueurs une expérience positive avec ses jeux.

Découvrez également le patch note complet de cette mise à jour ci-dessous :

Patch note MAJ 1.1.0 Pokémon Écarlate et Violet

Suite au lancement de la saison 1 des matchs classés, il est désormais possible de disputer des matchs classés au Stade de Combat. Veuillez consulter la notice en jeu pour en savoir plus sur la saison 1 des matchs classés.

Correction d’un problème empêchant la musique d’être jouée correctement lors des combats contre le Conseil 4 et la Maîtresse en Chef dans l’intrigue « La Voie du Maître ».

D’autres modifications et corrections ont été apportées.

“Nous sommes reconnaissants de voir que tant de personnes jouent à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, et nous sommes également conscients que les joueurs et joueuses peuvent rencontrer des problèmes affectant les performances des jeux. Notre but a toujours été de fournir une expérience positive aux personnes jouant aux titres que nous proposons, et nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée. Nous prenons les retours des joueurs et des joueuses au sérieux et continueront d’œuvrer à l’amélioration des jeux.“