Party Play sur Pokémon Go : Quand la durée gâche la fête

Les joueurs de Pokémon Go sont mécontents que la nouvelle option passionnante de “Party Play” ait une limite de temps stricte, que beaucoup considèrent comme inutile et qui compromet le but du mode.

Pokémon Go propose une toute nouvelle fonctionnalité nommée Party Play, mais il semble que Niantic n’ait jamais assisté à des fêtes cool durant son enfance, car ce nouveau mode ne dure qu’une heure, poussant les fans à exprimer leur mécontentement face à ses limitations.

Comme son nom l’indique, Party Play permet aux joueurs de Pokémon Go de former une équipe et de partir à l’aventure ensemble. Une fois qu’un groupe est formé, les joueurs peuvent accomplir des défis de groupe spéciaux pour débloquer des récompenses en jeu. Ceux qui s’attaquent à un Raid peuvent invoquer une Puissance de Groupe, qui double les dégâts de la prochaine Attaque Chargée et se charge avec chaque Attaque Rapide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans de Pokémon Go étaient enthousiastes à l’idée de relever ces nouveaux défis avec leurs amis. Malheureusement, lorsque Party Play a été ajouté au jeu, il est venu avec une restriction qui a gâché le plaisir pour beaucoup de monde.

Party Play dans Pokémon Go a une stricte limite de temps d’une heure

Les utilisateurs du Reddit TheSilphRoad sont furieux de la limite de temps de Party Play de Pokémon Go, car un groupe ne peut rester actif que pendant une heure. Cela signifie que toutes les tâches doivent être terminées dans une limite stricte, il est donc impossible de les étendre en fonction de votre emploi du temps.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce qui rend cette situation si frustrante, c’est qu’il est possible de former un autre groupe avec les mêmes personnes immédiatement. Les fans affirment que la mise en place de ce chronomètre est simplement “inutile et arbitraire” et obligera probablement les joueurs à se précipiter à travers son contenu. Pokémon Go a teasé cette grande mise à jour coopérative, pourtant les groupes doivent s’arranger pour maintenir leur équipe active.

Les fans se moquent maintenant de Niantic pour son interprétation de la durée d’un groupe, ainsi que d’une erreur dans le message de fermeture indiquant : “Un groupe ne peut durer que 1 heures”. Ces éléments combinés signifient que l’option tant attendue de Party Play connaît des débuts difficiles.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une théorie concernant la restriction de temps que les fans ont partagée concerne un problème de sécurité, car Party Play montre l’emplacement exact d’un dresseur sur la carte. “Party Play transforme essentiellement votre téléphone en un énorme airtag. Le limiter à une heure est probablement dû à des préoccupations de sécurité et de confidentialité”, a écrit le Redditor TheTjalian. Cela a du sens, mais il doit sûrement exister des fonctionnalités de sécurité qui pourraient être mises en œuvre pour y remédier ?