Où trouver Tropius dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Tropius est un Pokémon ressemblant à s’y méprendre à un saropode. Le Pokémon de troisième génération est de retour dans Pokémon Écarlate et Violet. Voici où trouver un Tropius sauvage pour l’ajouter à votre Pokédex.

Tropius est un Pokémon de type Plante et Vol qui a fait ses débuts avec la troisième génération de la franchise. Ce Pokémon est un mélange d’une plante et d’un dinosaure, il ressemble à un petit saropode avec des feuilles. Si vous voulez l’ajouter à votre Pokédex dans Pokémon Écarlate et Violet voici toutes les informations dont vous avez besoin pour le capturer.

Où trouver Tropius dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Dans Pokémon Écarlate et Violet on trouve le plus souvent Tropius en train d’explorer les zones sauvages de la province de la Zone Ouest n°2 et les rives du lac Asrol qui est au nord de la zone. Le Pokémon est relativement commun, mais il ne peut être trouvé que dans ces zones.

Game freak Pour mettre la main sur Tropius, il faudra vous concentrer sur la partie Nord Ouest de Paldea.

Tropius a-t-il une évolution ?

Tropius existe depuis Pokémon Rubis et Saphir et n’est pas connu pour bénéficier d’une évolution. C’est hélas encore le cas dans Pokémon Écarlate et Violet.