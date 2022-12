Où trouver Chlorobule et Fragilady dans Pokémon Écarlate et Violet : Capture, Évolution

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Pokémon Écarlate et Violet voit le retour d’un certain nombre de Pokémon emblématiques à Paldea, comme le percutant Chlorobule et son évolution Fragilady. Voici comment en attraper un en un tournemain.

En plus d’une pléthore de tout nouveaux Pokémon, dans Écarlate et Violet comporte une pléthore de Pokémon des générations précédentes ont fait leur grand retour, laissant aux dresseurs l’embarras du choix pour composer leur équipe. À tel point qu’ils peuvent parfois s’y perdre.

Si comme de nombreux dresseurs vous n’avez pas choisi Poussacha comme starter, vous aurez besoin d’un Pokémon de type Plante percutant pour compléter votre équipe.

Dans ce cas de figure, Chlorobule et Fragilady semblent être les remplaçants idéaux puisqu’ils peuvent être trouvés assez tôt. Voici tout ce que vous devez savoir pour les trouver dans Pokémon Écarlate et Violet .

Où trouver Chlorobule dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Bien que le Chlorobule ne soit pas une rencontre rare sur Paldea, on ne le trouve que dans une poignée de zones. Plus précisément, les dresseurs doivent chercher Chlorobule dans la Zone Sud n°4 et sur la côte de la Zone Ouest n°1.

Game Freak Chlorobule se trouve généralement près de fleurs.

Une fois que vous êtes dans ces zones, il ne vous reste plus qu’à chercher le Pokémon près des fleurs.

Où trouver Fragilady dans Pokémon Écarlate et Violet

Contrairement à Chlorobule, il est plutôt rare de croiser Fragilady dans la nature. Cependant si vous sentez que la chance est de votre côté, on peut trouver le Pokémon dans la Zone Sud n°6 et dans la Zone Nord n°3.

Game Freak

Fragilady a tendance à se trouver également près des fleurs, tout comme Chlorobule.

Chlorobule est l’un des 5 Pokémon de la franchise qui évolue grâce à l’utilisation d’une Pierre Soleil. Heureusement, les joueurs peuvent obtenir une première Pierre soleil en terminant l’arène de Cuencia.

Comme Tournegrin est le seul autre Pokémon de la neuvième génération qui évolue grâce à la Pierre Soleil les dresseurs qui ont trouvé un Chlorobule et qui ne veulent pas s’embêter à chercher un Fragilady devraient certainement envisager d’utiliser la Pierre sur Chlorobule.