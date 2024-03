Des Œufs de Pokémon Go aux pierres d’infinité : quand la fiction rencontre le jeu

Un joueur de Pokémon Go a plaisanté sur le fait que faire éclore plusieurs Œufs en même temps ressemblait à “collecter les pierres d’infinité” de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU).

Pokémon Go permet aux fans de la franchise de longue date d’explorer le monde réel afin de trouver, capturer et faire éclore des Pokémon pour les aider à combattre contre les Champions d’Arène, compléter des raids, et bien plus encore.

Étant donné que le jeu a presque une décennie maintenant, il ne manque pas de contenu, certains joueurs ayant accumulé au fil des ans un impressionnant répertoire de Pokémon et de consommables.

Un joueur compare l’éclosion des Œufs de Pokémon Go à la collecte des pierres d’infinité du MCU

Bien que capturer des Pokémon soit toujours un moyen fiable de faire évoluer votre équipe, faire éclore des Pokémon peut être une autre manière d’obtenir de nouveaux et spéciaux compagnons.

Cependant, dans un nouveau fil sur Reddit, un joueur de Pokémon Go a plaisanté sur le fait que, au lieu de faire éclore des œufs pour trouver de nouveaux Pokémon, ils étaient en réalité à la recherche de “pierres d’infinité”.

Le posteur initial a partagé une image sur Reddit de quatre œufs de Pokémon en train d’éclore. Chaque œuf variait légèrement en apparence et en couleur pour signifier les différents Pokémon et types trouvés dans chaque œuf.

Quand les quatre œufs ont choisi d’éclore en même temps, la scène ressemblait à quelque chose sorti d’un film MCU, comme si chacun des œufs était en fait une Pierre d’Infinité.

Les fans de Pokémon Go ont inondé la section des commentaires du fil Reddit, ajoutant à la plaisanterie à leur manière.

Un Redditor a commenté : “Ptyranidur, Pandespiègle, Excelangue, Passerouge. Ces pierres sont nulles, je ne sais pas ce que Thanos y a vu.”

Un autre a fait référence de manière astucieuse à Thanos en plaisantant que les quatre œufs éclosant en même temps “étaient inévitables” et que si le joueur en collectait deux de plus, il pourrait “enfin faire disparaître ces Pikachu d’événements d’un claquement de doigts”.

Cependant, d’autres joueurs de Pokémon Go ont affirmé que les Œufs ressemblaient davantage à une autre franchise de jeux vidéo populaire.

“Vous collectez des œufs de Yoshi de Super Mario World,” a répondu un autre Redditor.