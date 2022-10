Comment obtenir Zorua et Zoroark dans Pokémon Go : Capture, évolution, shiny…

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

Vous souhaitez obtenir Zorua et Zoroak dans Pokémon Go ? Ce guide vous expliquera comment capturer Zorua et le faire évoluer.

La seconde partie de l’événement Pokémon Go Halloween a débuté, introduisant un Pokémon particulièrement populaire : Zorua, ainsi que son évolution Zoroark.

La petite créature Ténèbres de la cinquième génération n’a pas manqué l’occasion d’apparaitre durant la période la plus lugubre de l’année, et est disponible en jeu depuis le 28 octobre.

Découvrez comment capturer Zoroa, comment le faire évoluer en Zoroark et toutes les informations sur sa version shiny.

Sommaire

Comment capturer Zorua dans Pokémon Go

Jusqu’au 1 novembre, Zorua fait partie des Pokémon apparaissant dans la nature sur Pokémon Go. Pour le capturer, vous n’avez donc qu’à vous balader… mais il y a un piège !

En effet, le Pokémon Ténèbres n’apparaitra jamais sous sa vraie forme. Vous le croiserez toujours déguisé en votre Copain.

Pour faciliter sa recherche, il est donc conseillé de partir à l’aventure avec un Copain facile à distinguer : évitez par exemple de vous balader avec un Nosferapti, au risque de ne pas pouvoir distinguer les Zorua des Nosferapti dans la nature.

Comme toujours, n’hésitez pas à utiliser des Encens et des Leurres pour augmenter vos chance de rencontre Zorua.

Comment faire évoluer Zorua en Zoroark

Zorua suit le processus d’évolution le plus répandu dans Pokémon Go. Il vous suffit donc de réunir 50 Bonbons Zorua (ou de compléter avec des Super Bonbons).

Une fois les 50 Bonbons réunis, la fonctionnalité d’évolution sera disponible et vous pourrez obtenir le puissant Zoroark.

Zorua et Zoroark shiny sont-il dans Pokémon Go ?

Malheureusement, Zorua et Zoroark n’ont pas encore leur forme chromatique dans Pokémon Go. La plupart des Pokémon ne voient pas leur version shiny intégrée immédiatement en jeu, et il faudra donc attendre un prochain événement pour mettre la main sur un Zorua bleu.