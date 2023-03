Comment obtenir Cheniti, Cheniselle et Papilord sur Pokémon Go : Évolution, Formes, Shiny

Cheniti est une créature unique grâce à ses 3 formes et ses 2 évolutions. Voici tout ce que vous devez savoir sur Cheniti, Cheniselle et Papilord sur Pokémon Go.

Alors que la grande majorité des Pokémon disposent d’une lignée évolutive simple, Cheniti est une véritable exception.

En effet, ce Pokémon Insecte de la 4ème génération ne fait rien comme les autres. Il dispose de trois formes distinctes, et de deux évolutions tout à fait inhabituelles.

Dans cet article, vous apprendrez comment obtenir Cheniselle ou Papilord dans la forme souhaitée, ainsi que tout ce qu’il y a à savoir sur Cheniti shiny.

L’article continue après la publicité

Sommaire

Comment obtenir Cheniti et ses trois formes sur Pokémon Go

Niantic

Cheniti est un Pokémon relativement rare, bien qu’il soit possible de le rencontrer dans la nature. Néanmoins, ce charmant petit Insecte est souvent mis en avant lors d’événements, à l’image de la Fête des Couleurs qui augmente drastiquement son taux d’apparition sur Pokémon Go.

Il existe trois formes différentes de Cheniti. Ses dernières modifient l’apparence du Pokémon mais n’ont aucun impact sur ses stats et son type. Néanmoins, la forme de Cheniti devient cruciale lorsqu’il évolue en Cheniselle, puisque Cheniselle gagne un second type lors de l’évolution, et ce dernier dépend intégralement de la forme originale du Cheniti.

L’article continue après la publicité

Voici les trois formes de Cheniti, et les milieux dans lesquels elles apparaissent :

Cheniti Cape Plante : Apparait dans les parcs et les forêts

Apparait dans les parcs et les forêts Cheniti Cape Sable : Apparaît sur les plages

Apparaît sur les plages Cheniti Cape Déchet : Apparaît dans les villes

Comment faire évoluer Cheniti en Cheniselle

Niantic

Faire évoluer Cheniti peut sembler plutôt simple au premier abord, mais le Pokémon Insecte a tout de même une spécificité. Pour faire évoluer Cheniti en Cheniselle, vous devez utiliser 50 Bonbons sur un Cheniti femelle.

Tout comme sa pré-évolution, Cheniselle existe dans trois formes distinctes, et elle aura toujours la même forme que le Cheniti depuis lequel elle a évolué.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

De plus, le type de Cheniselle est différent selon sa forme :

Cheniselle Cape Plante : Type Insecte et Plante

Cheniselle Cape Sable : Type Insecte et Sol

Cheniselle Cape Déchet : Type Insecte et Acier

Comment faire évoluer Cheniti en Papilord

Niantic

Pour évoluer un Cheniti en Papilord, vous devez utiliser 50 Bonbons sur un Cheniti mâle.

L’article continue après la publicité

Quelle que soit la forme de votre Cheniti lors de l’évolution, Papilord aura toujours la même apparence, ainsi que le type Insecte et Vol.

Il est important de noter que Cheniti mâle est beaucoup plus rare que Cheniti femelle. Vous pourriez donc avoir quelques difficultés avant de trouver le candidat idéal pour une évolution en Papilord.

Cheniti peut-il être shiny sur Pokémon Go ?

Oui. Cheniti dispose bel et bien d’une forme shiny, ce qui signifie que vous pouvez aussi obtenir Cheniselle et Papilord sous leur forme chromatique.

Néanmoins, Cheniti shiny est évidemment un Pokémon extrêmement rare, et le fait qu’il ne soit pas très commun dans la nature ne va clairement pas vous rendre la tâche facile.

L’article continue après la publicité

Maintenant que vous savez tout sur Cheniti et ses évolution, pourquoi ne pas jeter un oeil à nos autres guides Pokémon Go ?

Programme Heures vedette | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les Sbires Rocket