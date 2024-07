Obtenez l’un des objets les plus rares de Pokémon Go lors du prochain événement

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go se remettent encore des hauts et des bas des événements tels que le Festival Go Global, mais le prochain Jour de Raid Méga-Lucario promet déjà d’être un moment excitant pour la communauté.

Alors que les Dresseurs étaient déjà enthousiastes à l’idée de l’ajout tant attendu de Méga-Lucario, qui est une forme puissante d’un Pokémon très apprécié des fans, Niantic a maintenant confirmé une récompense incroyable.

L’annonce de l’événement a promis que tout joueur participant aux raids de Méga-Lucario aurait une “chance accrue d’obtenir des Bonbons Rares XL lors des combats de Raid en personne”. Pour ceux qui ne le savent pas, les Bonbons Rares XL sont une ressource précieuse pour renforcer les Pokémon Légendaires rares.

De plus, les joueurs qui achètent le billet payant pour le raid Méga-Lucario ont été promis qu’ils recevraient le bonus supplémentaire, décrit comme “Un Bonbon Rare XL garanti lors de la capture de Lucario”.

Cependant, cela a semé la confusion dans la communauté quant à savoir s’il s’agissait d’un Bonbon Rare XL pour le tout premier raid, ou pour chaque raid de Méga-Lucario. Heureusement, Niantic est intervenu pour apaiser les inquiétudes des joueurs, et c’est la meilleure réponse possible pour ceux qui espèrent accumuler cet objet rare.

Dans une déclaration, Niantic a confirmé que toute personne possédant un billet payant pour l’événement Jour de Raid Méga-Lucario – et qui est de niveau 31 ou plus – recevra “un Bonbon Rare XL garanti pour chaque Lucario capturé pendant les heures de l’événement”.

Cette clarification a été accueillie avec une grande satisfaction, comme l’a dit un commentaire : “Wow, c’est énorme”, suivi d’un autre ajoutant : “C’est une bonne confirmation une fois pour toutes que nous obtenons un Bonbon Rare XL.”

D’autres Dresseurs ont partagé leur excitation sur les réseaux sociaux, l’un d’eux affirmant : “La façon dont c’est formulé INCLUT MÊME LES RAIDS À DISTANCE… c’est le BONUS LE PLUS FOU QUE NOUS AYONS JAMAIS VU !!!” Un autre a ajouté : “ALLONS-Y, LE PLUS GRAND JOUR DE RAID DE L’HISTOIRE DE #POKEMONGO !!! RAIDERS, RASSEMBLEZ-VOUS.”

Si vous souhaitez accumuler cette ressource importante, consultez notre guide sur les Bonbons Rares XL, puis découvrez comment vaincre le puissant Pokémon avec notre guide de Raid Méga-Lucario.