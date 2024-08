Cet objet classique de Pokémon rend la collecte des Cellules de Zygarde beaucoup plus simple

Pokémon Go propose de nombreuses fonctionnalités, certaines plus amusantes que d’autres, et l’une d’elles qui a suscité beaucoup d’émoi est l’ajout de Zygarde et des précieuses Cellules de Zygarde qui ont accompagné la mise à jour des Routes.

Les joueurs doivent parcourir des Routes créées par d’autres utilisateurs dans l’espoir de trouver suffisamment de cet objet insaisissable pour finalement changer la forme de Zygarde, le rendant ainsi beaucoup plus puissant. Le problème, c’est qu’obtenir des Cellules de Zygarde est extrêmement difficile et n’est pas toujours garanti après avoir parcouru une Route.

Un joueur enthousiaste de Pokémon Go a trouvé une astuce amusante inspirée des jeux Pokémon classiques. Tout comme dans Pokémon Rouge, Bleu et Jaune, un joueur de Pokémon Go a découvert la puissance incroyable du simple Vélo.

Dans un post sur Reddit, un Dresseur a détaillé comment son plus grand hack pour collecter ces Cellules récalcitrantes est en réalité de monter à vélo et de suivre les chemins de terre.

D’autres joueurs de Pokémon Go ont salué l’astuce, beaucoup partageant qu’ils utilisent également cette méthode pour farmer des Cellules de Zygarde. Une personne a commenté : “Le vélo IRL a aussi changé la donne pour moi” tandis qu’une autre a ajouté : “Oui, je vais au travail à vélo et je peux généralement obtenir 2 ou 3 cellules par jour.”

Cependant, de nombreux Dresseurs ont simplement utilisé cette occasion pour se rappeler des Routes, car il semble que cette fonctionnalité soit quelque peu oubliée. “Ce que je dois faire, c’est me souvenir d’utiliser les routes quand je me promène…” a déclaré un commentaire.

Tout le monde n’était pas d’accord avec cette idée, y compris une personne qui a fait valoir : “J’aime l’idée, mais je préfère marcher. Comme ça, je peux attraper des Pokémon et faire tourner des PokéStops en me déplaçant.” Bien sûr, il existe toujours d’autres options, comme une personne qui a souligné qu’elle utilisait le “Pokémon Go Plus +” pour faire les deux.

Cela semble être une tactique solide, bien que nous ne recommandions pas de jouer à Pokémon Go tout en conduisant un véhicule, quel qu’il soit. Si vous pouvez ranger votre appareil dans votre poche et faire tourner les PokéStops avec le Pokémon Go Plus+, alors cela pourrait être un bon moyen de renforcer le légendaire Zygarde.