Cet objet adoré des joueurs de Pokémon Go n’a pas été vu depuis 4 ans

Niantic / The Pokémon Company

Les fans de Pokémon Go pensent que Niantic a retiré une fonctionnalité très appréciée qui était autrefois le meilleur moyen de capturer certains des Pokémon Légendaires les plus recherchés du jeu.

De 2018 à 2020, les joueurs de Pokémon Go pouvaient participer à une fonctionnalité unique appelée Raids EX. Ces raids se distinguaient de leurs homologues réguliers car ils nécessitaient des invitations spéciales obtenues en remportant des combats de raid actifs dans les Arènes de Raids EX.

Les dresseurs assez chanceux pour recevoir une invitation pouvaient alors se rendre au Raid EX à un moment donné pour combattre et capturer un adversaire puissant. Cela incluait des Pokémon comme Deoxys, Mewtwo et Regigigas, qui étaient autrement presque impossibles à rencontrer.

Cependant, les Raids EX se sont ralentis il y a quelques années et semblent maintenant être complètement retirés, un objet clé n’étant plus disponible.

Les fans de Pokémon Go pensent que les Pass Raids EX ont disparu pour toujours

Remarquant le retrait d’une fonctionnalité autrefois très appréciée, PoGOCentral a posté sur X/Twitter : “Et pour clore le drame incroyable d’aujourd’hui, les billets de raid ex ont été retirés du jeu.”

Le créateur de contenu a ensuite élaboré davantage sur ce que cela signifie : “Ils n’ont pas été autour depuis mars 2020, mais les souvenirs d’eux vivront. Sens véritable de communauté lorsqu’ils se sont produits (oui, même ceux du déjeuner en semaine).”

Il convient de noter que Niantic n’a encore rien dit sur le retrait potentiel des Pass Raids EX. Bien que l’objet ait disparu selon les data miners, on ne sait pas si c’est parce qu’ils sont considérés comme n’étant plus nécessaires ou si c’est quelque chose d’autre entièrement.

Un fan passionné a rendu hommage aux Pass Raids EX : “C’étaient les beaux jours. Obtenir une invitation me faisait sentir comme si j’avais vraiment réussi. C’étaient les vrais raids d’élite. Nous devions nous coordonner pour vaincre le boss avec succès. Vrai travail d’équipe. La communauté en personne prospérait à l’époque.”

Certains admettent que les événements de raid en personne comme les Raids EX leur manquent, tandis que d’autres pensent que “le remplacement de cette fonctionnalité était nul”, montrant un dédain clair pour les Raids d’élite ultérieurs.

Bien que l’avenir des Raids EX reste incertain, nous savons que Niantic a retiré la fonctionnalité de l’Expérience AR Partagée avec le Copain dans Pokémon Go dans la mise à jour 293.0, bien que la plupart des fans ne semblent pas trop préoccupés.