Nouvel An lunaire 2023 sur Pokémon Go : Dates, Shiny, Darumarond et plus

Alors que le mois de janvier va bientôt toucher à sa fin, Niantic a levé le voile sur le Nouvel An lunaire 2023 de Pokémon Go. Au programme des chances accrues de croiser un Darumarond Shiny, de multiples rencontres sauvages, et bien plus encore. Voici tout ce qu’il y faut savoir pour profiter pleinement de l’événement.

Qui dit nouvelle année, dit forcément Nouvel An lunaire sur Pokémon Go et l’année 2023 ne fera pas exception ! Alors que 2023 est l’année du lapin, eu cours de cet événement chargé d’adrénaline, les dresseurs du monde entier pourront croiser plus fréquemment certains Pokémon dans le thème comme Laporeille ou Sapereau dans la nature.

Si la chance est de leur côté pour cette nouvelle année, ils pourront même croiser un Darumarond Chromatique, recevoir des Pokémon Chanceux et même devenir des Amis Chanceux.

Bien sûr comme toujours des bonus d’événement seront d’actualités, de même qu’une étude ponctuelle, des raids et des missions d’Études de terrain. La boutique du jeu mobile se mettra également aux couleurs du Nouvel An lunaire avec de nouveaux articles.

Niantic Le Sac Nouvel An Lunaire sera disponible dans la boutique du jeu.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur l’événement du Nouvel An lunaire 2023 de Pokémon Go.

Quand commence le Nouvel An lunaire 2023 ?

Si l’on se fie à l’article du blog officiel, l’événement du Nouvel An lunaire 2023 commencera le jeudi 19 janvier 2023 à 10h00 et se terminera le lundi 23 janvier 2023 à 20h00, heure locale.

Rencontres sauvages de l’événement

Voici les Pokémon qui apparaîtront plus souvent pendant l’événement :

Ponyta*

Magmar*

Magicarpe*

Limagma*

Chamallot*

Apitrini*

Laporeille*

Feunnec

Sapereau*

Pyroli

Darumarond*

Les Pokémon avec un * peuvent apparaître en version Shiny.

Rencontres de l’Étude ponctuelle : Vœux chanceux

En plus d’un œuf chance et d’autres objets, les dresseurs auront l’opportunité de rencontrer les Pokémon suivants en terminant la recherche :

Magicarpe*

Azumarill

Galifeu

Darumarond*

Darumarond de Galar*

Sapereau*

Les Pokémon avec un * peuvent apparaître en version Shiny.

Rencontres des œufs de 7km au cours de l’événement sur Pokémon Go

Voici les Pokémon qui vont éclore dans les œufs de 7km tout au long de l’événement :

Korillon

Riolu*

Darumarond*

Darumarond de Galar*

Baggiguane

Les Pokémon avec un * peuvent apparaître en version Shiny.

Rencontres dans les Raids

Comme toujours, différents Pokémon apparaîtront au cours des raids.

Raids 1 étoile

Voltorbe de Hisui

Lixy*

Darumarond*

Darumarond de Galar*

Raids 3 étoiles

Pyroli

Caratroc*

Braségali*

Drakkarmin*

Excavarenne

Raids 5 étoiles

Regice*

Méga-raids

Méga-Lockpin*

Les Pokémon avec un * peuvent apparaître en version Shiny.

Rencontres des missions d’Étude de terrain

Les Pokémon suivants peuvent être rencontrés après avoir terminé les missions :

Salamèche*

Paras*

Héricendre*

Poussifeu*

Ouisticram*

Apitrini

Laporeille*

Gruikui*

Darumarond*

Darumarond de Galar*

Feunnec

Sapereau*

Flamiaou

Les Pokémon avec un * peuvent apparaître en version Shiny.

Bonus de l’événement Nouvel An lunaire 2023 sur Pokémon Go

Au cours de l’événement, les bonus suivants seront de mise :

Plus de chances de rencontrer Darumarond Chromatique!

Probabilité augmentée de devenir des Amis Chanceux.

Un Échange spécial supplémentaire peut être effectué pour un maximum de deux par jour.

Probabilité augmentée d’obtenir des Pokémon Chanceux lors des échanges.

2 fois plus de Poussière Étoile en ouvrant des Cadeaux.

Ces différents bonus pourront être choisis en tant que récompense de l’Étude ponctuelle.