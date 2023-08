Tous les nouveaux Pokémon shiny du Pokémon Go Fest 2023

Le Pokémon Go Fest : Monde Entier est à l’horizon, avec de nombreux nouveaux Pokémon shiny à attraper. En voici la liste complète.

Le Pokémon Go Fest 2023 a été un énorme succès, avec des festivités à Londres, Osaka et New York. Mais le plus gros de l’événement reste à venir, avec le week-end Monde Entier qui permettra à tous les dresseurs de participer à la fête.

Le 26 et 27 août 2023, les dresseurs assisteront notamment aux débuts de Diancie et de Méga-Rayquaza, au retour de Primo-Groudon et Primo-Kyogre dans les Raids… bref, un beau programme qui a de quoi rendre fou d’impatience n’importe quel joueur de Pokémon Go.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Néanmoins, les chasseurs de shiny ont probablement déjà le regard tourné vers les nouvelles créatures chromatique qui feront leur première apparition pendant le Go Fest. Il en existe pas moins de 6, ce qui signifie qu’il va falloir se démener pendant l’événement pour en capturer autant que possible.

Liste des nouveaux Pokémon shiny du Pokémon Go Fest 2023

Pokémon Comment l’obtenir Mucuscule shiny Apparition à l’état sauvage durant l’habitat Rivages aigue-marine Statitik shiny Apparition à l’état sauvage durant l’habitat Sables pyrite Gouroutan shiny Apparition à l’état sauvage durant l’habitat Étendue sauvage malachite Sancoki Mer Orient shiny Apparition à l’état sauvage durant l’habitat Rivages aigue-marine Sancoki Mer Occident shiny Apparition à l’état sauvage durant l’habitat Sables pyrite Zarbi M shiny Apparition à l’état sauvage pour les joueurs disposant d’un billet et sous l’effet de l’Encens

Comment obtenir les nouveaux Shinies du Pokémon Go Fest 2023

Les chances de rencontrer un Pokémon shiny, même ceux qui font leurs débuts, restent incroyablement faibles. Une manière bien plus efficace de trouver ces shiny est d’acheter un billet pour le Go Fest 2023 afin de profiter de taux d’apparitions chromatiques boostées.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pensez également à utiliser de l’Encens afin de rencontre plus de Pokémon, et de vous donner une chance de croiser Zarbi M shiny.

Enfin, prêtez attention aux horaires de chaque habitat si vous cibles un Pokémon en particulier. Cette particularité n’est valable que le samedi 26, puisque les Pokémon de tous les habitats seront présents à toute heure le dimanche 27.

Vous connaissez maintenant chaque nouveau Shiny apparaissant lors du Go Fest 2023. En attendant le début de l’event, prenez le temps de consulter nos autres guides Pokémon Go :

Programme Heures vedette| Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket

L’article continue après la publicité