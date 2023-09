Un noble dresseur Pokémon Go a sauvé un “malheureux poisson” d’une Arène

Un joueur de Pokémon Go a sauvé un Pokémon “poisson malheureux” qui occupait un emplacement d’Arène depuis bien plus d’un an, le remplaçant par l’un des siens.

Les Arènes Pokémon sont un élément essentiel de Pokémon Go, où les membres de l’une des trois équipes peuvent placer un Pokémon pour le défendre contre les challengers adverses.

Selon l’emplacement, les Arènes peuvent être âprement disputées par les équipes adverses, ou les Pokémon peuvent siéger confortablement dans une Arène pendant de longues périodes sans contestation.

Cependant, un dresseur attentionné de Pokémon Go a décidé de prendre pitié de ce qu’il a appelé un Pokémon “poisson malheureux”, qui avait courageusement gardé un emplacement d’Arène pendant 411 jours consécutifs.

Un dresseur de Pokémon Go soulage le défenseur infatigable de l’Arène

Un message sur le subreddit Pokémon Go partageait l’histoire avec d’autres membres de la communauté. Ils ont déclaré : “J’ai trouvé cette arène, ce pauvre poisson y était depuis 411 jours.”

L’auteur a attaché une capture d’écran montrant un petit Écayon avec 139 PC et aucune motivation d’Arène, qui défendait l’Arène depuis un total de 411 jours, quatre heures et six minutes.

Le dresseur a assuré aux fans qu’il l’avait “renvoyé chez lui” et que l’Arène serait désormais “la maison de Tauros pendant un certain temps”.

Les dresseurs étaient impressionnés que l’auteur ait réussi à trouver une Arène qui était restée intacte si longtemps.

“Mince, je ne sais pas si je pourrais me considérer digne d’être celui qui éjecte quelqu’un d’une Arène, qui y est resté si longtemps. Mais il faut voir si ton Pokémon y reste encore plus longtemps”, a déclaré un dresseur.

Un autre dresseur a partagé une histoire sur la façon dont son Pokémon s’est retrouvé dans une Arène plus longtemps que prévu, ce qui a entraîné des mesures extrêmes. “Mon Ronflex était dans une Arène pendant 60 jours et j’étais frustré, j’ai créé un deuxième compte et me suis éjecté moi-même.”

Maintenant que le Tauros de l’auteur a pris le relais, espérons que ce fidèle Écayon pourra profiter de ses jours de retraite après sa longue période de service.