Niveau 50 sur Pokémon Go : un joueur a obtenu une récompense bien chanceuse

Un joueur chanceux de Pokémon Go a reçu une surprise spéciale après avoir atteint le niveau 50.

Dans Pokémon Go, atteindre le niveau 50 représente l’apogée du voyage d’un dresseur. C’est un niveau que seuls les dresseurs les plus dévoués et les plus qualifiés atteindront jamais, un témoignage de ce qui peut être des années de capture de Pokémon, de réalisation d’études spéciales et de combats dans les arènes.

Après le périple harassant pour atteindre le niveau 50, les joueurs se voient offrir une étude gratuite spéciale, un clin d’œil de Niantic à la dévotion et au dur labeur nécessaires pour y arriver. Bien que les récompenses soient toujours spéciales, la chance de ce joueur a vraiment retenu l’attention.

En se rendant sur Reddit, le joueur chanceux a partagé sa récompense dans un post intitulé : “Je suppose que terminer la recherche du niveau 50 en valait la peine”. La capture d’écran qui l’accompagnait révélait un Mewtwo Shiny, l’un des Pokémon les plus convoités du jeu.

Le joueur a expliqué : “J’ai enfin réussi à le terminer aujourd’hui. Ça a pris du temps parce que je ne voulais VRAIMENT pas participer à la ligue Pokémon Go lol. Je viens de le terminer et j’ai obtenu cette beauté. Je ne peux pas me plaindre.”

Atteindre le niveau 50 est un exploit considérable, mais être récompensé par un Mewtwo Shiny n’est pas garanti. Comme l’a commenté un autre dresseur : “Pour être honnête, ceux qui atteignent le niveau 50 méritent un Mewtwo Shiny à la fin de l’a recherche’étude.” Un autre a ajouté : “Vraiment ! Je joue occasionnellement depuis 2016 et je suis toujours seulement niveau 36.”

Cela fait presque trois ans que Niantic a augmenté la limite de niveau de 40 à 50. Si beaucoup ont célébré ce nouveau défi, d’autres ont critiqué le processus de montée en niveau, le qualifiant de frustrant et fastidieux. Certains ont même choisi de ne pas monter de niveau, trouvant les combats “ennuyeux”.

Atteindre le niveau 50 est un accomplissement si monumental que même Niantic l’a reconnu et célébré pour les joueurs qui ont atteint ce sommet.

Bien que de nombreux joueurs aient maintenant atteint le jalon du niveau 50, peu ont été aussi chanceux que cet utilisateur Reddit.