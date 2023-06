Raids à distance de Pokémon Go : le taux de shiny nerf en secret ?

Les probabilités d’apparition des Pokémon shiny en Raid à distance aurait été secrètement nerf sur Pokémon Go.

Depuis Pokémon Or et Argent, les Pokémon Shiny sont devenus des créatures rares, et un objectif de capture passionnant pour de nombreux dresseurs. En essence, un Pokémon Shiny est simplement une créature au design légèrement modifié, généralement via un changement dans sa palette de couleurs.

Par exemple, le premier Shiny majeur à être devenu facilement accessible faisait partie d’une rencontre scénarisée dans Or et Argent, où les joueurs avaient la chance de capturer le “Léviator Rouge”. Sans même le savoir, nombre de dresseurs ont alors attrapé leur premier Pokémon shiny !

Dorénavant, les Pokémon shiny sont bien connus et les joueurs savent comment optimiser parfaitement leurs probabilités d’en apercevoir. Malheureusement, les choses pourraient bien devenir plus compliquées qu’auparavant pour les joueurs de Pokémon Go.

En effet, la communauté a repéré quelques données inquiétantes qui semblent indiquer que le taux d’apparition des Pokémon légendaires shiny a été diminué dans les Raids à distance.

Le taux de shiny des Pokémon légendaires en Raid à distance alerte la communauté Pokémon Go

Le 5 juin, plusieurs joueurs de Pokémon Go ont relayé sur Reddit une informations inquiétante.

En effet, le site japonais 9db, qui agrège les données de nombreux joueurs Pokémon Go pour fournir des statistiques détaillées, a fait émerger une information troublante.

D’après les informations de 9db, les chances de croiser Créfollet, Créhelf et Créfadet shiny dans les Raids à distance serait d’environ 1/125. Si ces données sont surprenantes, elles reposent néanmoins sur l’agrégation des informations de nombreux joueurs par un site particulièrement fiable.

Pour rappel, les Pokémon légendaires ont habituellement un taux d’apparition sous forme shiny de 5%, soit 1/20. Le plus surprenant dans le cas de Créfollet, Créhelf et Créfadet est le fait que le taux de shiny soit normal pour les Raids en personne, mais drastiquement inférieur à la normale en Raid à distance.

Immédiatement, les dresseurs ont laissé parler leur frustration dans les commentaires des différents posts Reddit expliquant cette curiosité statistique. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute qu’il s’agit tout bonnement d’un nouveau nerf des Raids à distance de la part de Niantic.

“Non seulement ils rendent les Passes de Raid à distance plus chers, ils diminuent les récompenses et maintenant ils diminuent le taux de shiny. C’est quoi ce bordel, ça ressemble plus à une incitation à utiliser des cheats qu’à une tentative de faire sortir les gens de chez eux”, explique l’utilisateur Orange-Pete.

D’autres commentaire s’insurgent plus encore sur les méthodes de Niantic qui a la facheuse tendance à garder les données du jeu secrètes : “Niantic pourrait simplement publier les taux au lieu de nous faire mener toutes ces enquêtes.”