La neige de Pokémon Go prend des formes étranges et surprenantes

La mise à jour hivernale de Pokémon Go présente de curieux nouveaux motifs de neige, que les joueurs trouvent au design discutable.

Puisque Pokémon Go se déroule dans le monde réel, les développeurs utilisent les saisons et les différentes fêtes nationales et internationales comme base pour les événements. Cela entraîne des changements dans le monde de Pokémon Go, alors que la météo du jeu s’adapte aux éléments de la vie réelle.

L’événement Partie 1 des Vacances d’Hiver de Pokémon Go a commencé au moment de l’écriture. Cela signifie qu’il y a beaucoup de Pokémon de type Glace qui errent dans le monde et des Pokémon réguliers arborant des tenues sur le thème des vacances, comme un Pikachu portant un équipement de Père Noël.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La météo a changé dans Pokémon Go, avec de petits tas de glace sous les PokéStops et de moelleux patchs blancs de neige sur le sol. Malheureusement, tous ces tas de neige ne sont pas si innocents, comme l’a souligné la base de fans de Pokémon Go.

Les joueurs de Pokémon Go ont remarqué une forme phallique dans la neige de la mise à jour hivernale

Un utilisateur sur le Reddit de Pokémon Go a souligné que la nouvelle neige introduite dans la mise à jour hivernale ressemble aux organes reproducteurs masculins. Nous avons vérifié que ce motif de neige existe bien dans le jeu et qu’il n’est pas le résultat d’une manipulation d’image.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Bon, au moins nous savons qu’il y a au moins une personne chez Niantic avec un bon sens de l’humour”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a justement fait remarquer : “Je vois un Taupiqueur et deux Voltorbs.”

La question est de savoir si ce motif de neige était une plaisanterie des développeurs ou si la base de fans a simplement l’esprit mal tourné. Cela pourrait être un mélange des deux, mais nous ne sommes pas susceptibles de connaître la vérité à moins qu’un développeur individuel ne soit licencié suite à l’incident ou que la neige soit retirée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que Pokémon puisse être considéré comme une franchise familiale, il y a quelques blagues adultes subtiles réparties dans la franchise. En effet, les joueurs ont récemment découvert un mème de Muk épicé caché dans le DLC Disque Indigo pour Pokémon Écarlate & Violet.

Quoi qu’il en soit, c’est amusant que quelque chose comme ça se soit glissé dans Pokémon Go sans que personne ne le remarque. Bien que la chasse aux motifs de neige phalliques soit probablement basse sur la liste des priorités de Niantic.