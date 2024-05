Le moment parfait dans Pokémon Go pour s’occuper des évolutions les plus compliquées

Pokémon Go a un nouvel événement appelé Merveilles des Ultra-Chimères, et bien que cela signifie naturellement une mise en avant des Ultra-Chimères comme les nouvelles additions Vémini et Ama-Ama, il y a encore plus à célébrer au-delà.

Comme pour tout nouvel événement, il y a un pool de Pokémon très différent qui peuple le monde, car en plus des apparitions régulières, des Pokémon de type Poison comme Miamiasme, Vorastérie et Venalgue apparaissent maintenant fréquemment dans la nature.

Certains joueurs de Pokémon Go ont souligné, dans un fil de discussion Reddit, que l’omniprésence des Pokémon de type Poison en ce moment est en fait parfaite pour certaines des méthodes d’évolution les plus délicates du jeu. Cela inclut les Pokémon de type Poison qui apparaissent rarement dans des circonstances normales.

C’est une excellente nouvelle pour tous les dresseurs espérant faire évoluer Ramoloss de Galar en Roigada de Galar, car ce Pokémon a une méthode d’évolution unique, nécessitant qu’il soit défini comme le copain du dresseur. Ce n’est pas tout, car Ramoloss de Galar n’évolue également qu’après que les joueurs ont attrapé 30 Pokémon de type Poison alors qu’il est votre copain.

Ramoloss de Galar nécessite que les dresseurs attrapent 30 Pokémon de type Poison pour évoluer

Il existe une méthode similaire pour ceux qui espèrent faire évoluer Ramoloss de Galar en Roigada de Galar. Contrairement à Roigada, obtenir un Roigada nécessite que les joueurs battent 30 Pokémon de type Psy tandis que Ramoloss est votre copain Pokémon. Cependant, l’événement Merveilles des Ultra-Chimères est axé sur le Poison, donc les fans de Roigada devront peut-être attendre un événement plus adapté à l’avenir.

Ramoloss n’est pas le seul Pokémon à bénéficier de l’événement, car la quantité de Moufouette dans la nature aide également Pandespiègle à évoluer. Moufouette est de type Ténèbres et Poison, et faire évoluer Pandespiègle nécessite que le joueur attrape 32 Pokémon de type Ténèbres.

Bien sûr, il y a encore plus de Pokémon avec des méthodes d’évolution étranges, alors si vous avez besoin de renforcer votre monstre de poche, assurez-vous de consulter également notre guide sur toutes les évolutions par échange dans Pokémon Go, ainsi que sur la façon de faire évoluer Colossinge en Courrousinge.

