Un mode co-op inédit en préparation sur Pokémon Go selon des leaks

De nouvelles fuites sur Pokémon Go révèlent un changement majeur dans les capacités de coopération du jeu. Des titres provisoires le désignent comme la fonctionnalité PartyPlay, et les fans spéculent déjà sur les ajouts potentiels.

Depuis ses débuts moins qu’anonymes en tant que phénomène mondial, Pokémon Go a subi de nombreuses modifications majeures. La mise en œuvre des Raids, du PVP via la Ligue Combat GO et des Routes ont tous amélioré le jeu.

Ces options permettent aux joueurs de s’aventurer au-delà du gameplay de base qui consiste à naviguer dans leurs zones locales et à interagir avec les Pokémon disponibles. Désormais, grâce à des mineurs de données, les joueurs de Pokémon Go peuvent s’enthousiasmer pour une nouvelle fonctionnalité de coopération qui élargira encore plus le gameplay.

Le groupe Pokemod a fouillé dans la récente mise à jour 0.283.0 de Pokémon Go et a découvert quelque chose désigné dans les données internes comme PartyPlay. Des captures d’écran et des vidéos publiées sur l’Instagram et le Twitter de Pokemod en révèlent plus sur la fonctionnalité.

Explication de la fonctionnalité PartyPlay de Pokémon Go

La fonctionnalité PartyPlay semble permettre initialement à quatre joueurs de faire équipe et de partager leur localisation entre eux. Il semble également y avoir une interaction avec d’autres éléments multijoueur de Pokémon Go, comme les Raids.

En se basant sur les captures d’écran de l’Instagram de Pokemod, il semble y avoir des fonctions de nommage et de recherche pour que vous puissiez trouver des groupes pertinents. Les joueurs ont exprimé dans les commentaires l’espoir qu’une fonctionnalité permettrait aux joueurs moins extravertis de former des amitiés en se rendant disponibles pour le jeu en groupe.

De nouveaux défis liés à PartyPlay semblent être intégrés à la fonctionnalité, mais les récompenses pour ceux-ci restent incertaines. La limite de quatre joueurs le rend idéal pour des raids de 20 joueurs qui pourraient être composés uniquement de personnes utilisant PartyPlay dans Pokémon Go.

Bien que d’autres jeux Pokémon aient proposé un mode de jeu coopératif, c’est une première pour Pokémon Go. Un système de groupes est demandé par les fans depuis un certain temps, et il semble qu’ils obtiendront finalement ce qu’ils souhaitent.

Il n’y a pas encore d’annonce officielle de la part de Niantic sur la fonctionnalité PartyPlay. Étant donné cela, sa mise en œuvre pourrait prendre un certain temps.

