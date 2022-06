Mimiqui bientôt sur Pokémon Go ? Un leak dévoile ses Capacités

Un leak a révélé une mise à jour des Capacités de plus de 50 Pokémon sur Pokémon Go. Parmi eux, on retrouve Mimiqui qui pourrait bientôt arriver en jeu !

Une mise à jour après l’autre, Niantic continue d’agrémenter son incontournable jeu mobile avec de nouvelles espèces de Pokémon que les dresseurs chevronnés s’empressent de trouver et capturer. Si le Pokédex de Pokémon Go est encore loin d’être complet, il faut bien admettre que les joueurs ont déjà de quoi bien s’occuper avec 730 monstres disponibles.

Néanmoins, certains Pokémon particulièrement populaires manquent encore à l’appel, à l’image de Mimiqui. Ce petit monstre Spectre et Fée regorge de mystère et personne ne connaît sa réelle apparence. En effet, Mimiqui se couvre d’un chiffon lui donnant l’apparence d’un Pikachu dans l’espoir d’amadouer les dresseurs.

Avec son design à la fois mignon et terriblement inquiétant, Mimiqui a gagné une immense popularité dès sa première apparition en 2016. Depuis, les joueurs de Pokémon Go attendent inlassablement que le petit spectre déboule dans Pokémon Go.

Par chance, un récent leak a déniché des informations croustillantes pour le futur de Pokémon Go… et l’arrivée de Mimiqui pourrait bien être imminente

Le 14 juin 2022, le site Pokeminers a dévoilé les résultats d’un datamining pour le moins fructueux sur Pokémon Go. En effet, les fichiers découverts font mention d’une mise à jour des Capacités de plus de 50 Pokémon.

A massive game master update was pushed just now featuring moves for over 50 Pokémon including Wimpod, Golisopod, Buzzwole, Pheromosa & Xurkitree, Shadow Kangaskhan, Arceus and Kyruem White/Black Updates and More!

— PokeMiners (@poke_miners) June 13, 2022