Des joueurs Pokémon Go proposent une méthode révolutionnaire pour récolter des Poussières Étoiles

Les joueurs de Pokémon Go appellent le développeur Niantic à modifier la distribution des Poussières Étoiles en rendant possible leur obtention en marchant plutôt qu’en se reposant uniquement sur les Raids.

La Méga-Évolution est un élément clé de Pokémon Go depuis son introduction en août 2020. Cette mécanique unique permet de renforcer temporairement certains Pokémon et d’utiliser certains des monstres les plus forts du jeu.

Il existe actuellement deux méthodes pour obtenir des Poussières Étoiles, la ressource utilisée pour la Méga-Évolution. Les Poussières Étoiles peuvent être acquises soit en battant des Raids spécifiques, soit en complétant des tâches de recherche.

C’est le manque d’options qui a maintenant poussé la communauté à demander à Niantic d’envisager d’ajouter une troisième méthode, cultivable, pour obtenir des Poussières Étoiles.

Solution proposée par la communauté de Pokémon Go face à la pénurie de Poussières Étoiles

Proposant une solution à la pénurie de Poussières Étoiles, un dresseur a posté sur Reddit : “Quelqu’un d’autre souhaite-t-il pouvoir marcher et gagner des Poussières Étoiles pour tous les Pokémon ayant une Méga-Évolution ? Pas seulement ceux que vous avez déjà fait évoluer ?”

Après avoir expliqué davantage leur problème concernant l’acquisition actuelle des Poussières Étoiles, ils ont conclu : “Je pense que si le but principal du jeu est de faire sortir les gens, plus de personnes sortiraient si on pouvait marcher avec n’importe quel Pokémon ayant une option de Méga-Évolution, et obtenir des Poussières Étoiles pour cela. J’ai au moins une douzaine de méga possibles mais aucun moyen d’obtenir des Poussières Étoiles. Vraiment nul.”

L’idée a été populaire, avec une réponse disant : “Oui, j’aimerais quelque chose de plus accessible. La Journée Communauté de Salamèche classique nous a donné des tas de Poussières Étoiles, mais ils ont décidé de ne pas le faire pour Wattouat. Quelle arnaque lol.”

Un autre dresseur a exprimé sa frustration en répondant : “Je suis d’accord. Il y a eu 3 fois où j’ai obtenu un shiny pour un mon, mais j’ai dû attendre longtemps pour pouvoir le faire méga-évoluer”, avant de révéler Latios, Polichombr et Ténéfix comme les Pokémon concernés.

“Ce serait bien si tous les Pokémon sauvages d’une famille méga avaient une chance de lâcher, disons, 5-10 Poussières Étoiles si capturés. Rendre la chance assez faible pour en faire un vrai grind, si Niantic le juge nécessaire”, a posté un autre dresseur en développant la proposition originale d’OP.

Une stratégie dont de nombreux joueurs de Pokémon Go ne sont pas conscients est que vous n’avez besoin de Poussières Étoiles pour faire méga-évoluer un Pokémon qu’une seule fois. Après la première Méga-Évolution, vous pouvez la répéter gratuitement mais avec un temps de repos. Cette période de repos diminue à chaque fois que vous faites méga-évoluer le même Pokémon.

