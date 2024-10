Les 10 meilleurs starter Pokémon de tous les temps – Classement Pokémon de départ

De nombreux Pokémon de départ – ou starters – ont accompagné les dresseurs au fil des jeux de la franchise. Voici les 10 meilleurs d’entre eux, toutes générations confondues.

Au début de tout voyage dans un jeu de la série principale Pokémon, le même choix cornélien est présenté à chaque joueur : quel starter choisir ? Depuis le premier dilemme entre Bulbizarre, Salamèche et Caparuce jusqu’au choix entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton, ce sont pas moins de neuf générations de créatures qui ont défilé.

L’article continue après la publicité

À ce jour, on compte pas moins de 27 Pokémon de départ différents, et on dépasse même la trentaine si l’on inclut quelques cas particuliers comme Pikachu et Évoli. Mais lesquels d’entre eux sont les plus puissants ?

L’article continue après la publicité

Nous avons décortiqué pour vous les types, stats et attaques de tous les Pokémon de départ, afin de vous fournir un classement des 10 meilleurs starters de tous les temps.

10. Moustillon

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 501

: 501 Type : Eau

: Eau PV : 55

: 55 Attaque : 55

: 55 Défense : 45

: 45 Attaque Spéciale : 63

: 63 Défense Spéciale : 45

: 45 Vitesse : 45

: 45 Total : 308

Évolutions

Mateloutre Clamiral Clamiral de Hisui

Niveau requis : 17

Type : Eau

Talents : Torrent, Coque Armure (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Eau

Talents : Torrent, Coque Armure (Talent Caché)

Niveau requis : 36 (exclusivité LPA)

Type : Eau/Ténèbres

Talents : Torrent, Coque Armure (Talent Caché)

Points forts et points faibles

Bien que de nombreuses personnes n’apprécient pas le design de l’évolution finale de Moustillon, Clamiral reste un Pokémon puissant, capable de vaincre de nombreux adversaires grâce à ses 100 en Attaque et 108 en Attaque Spéciale. Son manque de Vitesse est corrigé chez Clamiral de Hisui, le rendant meilleur que son homologue.

L’article continue après la publicité

9. Arcko

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 252

: 252 Type : Plante

: Plante PV : 40

: 40 Attaque : 45

: 45 Défense : 35

: 35 Attaque Spéciale : 65

: 65 Défense Spéciale : 55

: 55 Vitesse : 70

: 70 Total : 310

Évolutions

Massko Jungko

Niveau requis : 16

Type : Plante

Talents : Engrais, Délestage (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Plante

Talents : Engrais, Délestage (Talent Caché)

Points forts et points faibles

Arcko est souvent éclipsé par Gobou, qui est généralement considéré comme le meilleur Starter de Rubis & Saphir. Cependant, Arcko est un excellent attaquant de type Plante, avec une Vitesse de 120 et une Attaque Spéciale de 105, le rendant rapide et puissant.

L’article continue après la publicité

8. Brindibou

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 722

: 722 Type : Plante/Vol

: Plante/Vol PV : 68

: 68 Attaque : 55

: 55 Défense : 55

: 55 Attaque Spéciale : 50

: 50 Défense Spéciale : 50

: 50 Vitesse : 42

: 42 Total : 320

Évolutions

Efflèche Archéduc Archéduc de Hisui

Niveau requis : 17

Type : Plante/Vol

Talents : Engrais, Longue Portée (Talent Caché)

Niveau requis : 34

Type : Plante/Spectre

Talents : Engrais, Longue Portée (Talent Caché)

Niveau requis : 36 (exclusivité LPA)

Type : Plante/Combat

Talents : Engrais, Longue Portée (Talent Caché)

Points forts et points faibles

Avec un design adoré des fans et un type unique Plante/Spectre, Archéduc est un des Starters les plus populaires tous jeux Pokémon confondus. Ses bonnes statistiques d’attaque en font également un excellent combattant.

En rapport: Cette idée pour améliorer les encens de Pokémon Go est incroyable

L’article continue après la publicité

7. Ouisticram

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 390

: 390 Type : Feu

: Feu PV : 44

: 44 Attaque : 58

: 58 Défense : 44

: 44 Attaque Spéciale : 58

: 58 Défense Spéciale : 44

: 44 Vitesse : 61

: 61 Total : 309

Évolutions

Chimpenfeu Simiabraz

Niveau requis : 14

Type : Feu/Combat

Talents : Brasier, Poing de Fer (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Feu/Combat

Talents : Brasier, Poing de Fer (Talent Caché)

Points forts et points faibles

La rareté des Pokémon de type Feu dans Diamant & Perle rend Ouisticram extrêmement intéressant, et ce avant même d’avoir analysé ses capacités à combattre. Avec une Vitesse élevée et des attaques puissantes, c’est un excellent choix pour affronter la Ligue Pokémon.

6. Bulbizarre

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 0001

: 0001 Type : Plante/Poison

: Plante/Poison PV : 45

: 45 Attaque : 49

: 49 Défense : 49

: 49 Attaque Spéciale : 65

: 65 Défense Spéciale : 65

: 65 Vitesse : 45

: 45 Total : 318

Évolutions

Herbizarre Florizarre

Niveau requis : 16

Type : Plante/Poison

Talents : Engrais, Chlorophylle (Talent Caché)

Niveau requis : 32

Type : Plante/Poison

Talents : Engrais, Chlorophylle (Talent Caché)

Points forts et points faibles

En tant que tout premier Pokémon du Pokédex – et de premier Starter pour beaucoup de dresseurs – Bulbizarre possède une base de fans très loyale. Même les créateurs de Pokémon l’adorent, ayant déclaré qu’il “incarne l’essence même de Pokémon”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une partie de sa popularité s’explique par sa disposition à vaincre facilement les deux premiers champions d’arène dans Rouge & Bleu. Son évolution finale, Florizarre, reste par ailleurs un Pokémon de type Plante de premier choix dans plusieurs jeux, y compris Pokémon Go.

5. Poussifeu

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 0255

: 0255 Type : Feu

: Feu PV : 45

: 45 Attaque : 60

: 60 Défense : 40

: 40 Attaque Spéciale : 70

: 70 Défense Spéciale : 50

: 50 Vitesse : 45

: 45 Total : 310

Évolutions

Galifeu Braségali

Niveau requis : 16

Type : Feu/Combat

Talents : Brasier, Turbo (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Feu/Combat

Talents : Brasier, Turbo (Talent Caché)

Points forts et points faibles

Un nombre surprenant de Starters Pokémon finissent de type Feu/Combat, mais l’évolution finale de Poussifeu, Braségali, est la meilleure et la plus mémorable.

Cela s’explique en partie par la rareté des bons Pokémon de type Feu dans la région de Hoenn, mais aussi par sa combinaison de 120 en Attaque et 110 en Attaque Spéciale, ce qui lui permet de frapper extrêmement fort avec des attaques comme Close Combat et Boutefeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4. Carapuce

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 0007

: 0007 Type : Eau

: Eau PV : 44

: 44 Attaque : 48

: 48 Défense : 65

: 65 Attaque Spéciale : 50

: 50 Défense Spéciale : 64

: 64 Vitesse : 43

: 43 Total : 314

Évolutions

Carabaffe Tortank

Niveau requis : 16

Type : Eau

Talents : Torrent, Cuvette (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Eau

Talents : Torrent, Cuvette (Talent Caché)

Points forts et points faibles

En tant que l’un des Starters originaux de Kanto, Carapuce a toujours été un candidat de choix pour cette liste. Il possède l’une des meilleures lignes d’évolution et a fait plusieurs apparitions mémorables dans l’animé – qui pourrait oublier le Gang des Carapuce ?

Bien que son évolution finale ne soit peut-être pas aussi populaire que Dracaufeu, il est indéniable que Tortank est un Pokémon iconique. Il est également très résistant, avec 100 en Défense et 105 en Défense Spéciale, ce qui lui permet de rester longtemps en combat.

L’article continue après la publicité

3. Salamèche

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 0004

: 0004 Type : Feu

: Feu PV : 39

: 39 Attaque : 52

: 52 Défense : 43

: 43 Attaque Spéciale : 60

: 60 Défense Spéciale : 50

: 50 Vitesse : 65

: 65 Total : 309

Évolutions

Reptincel Dracaufeu

Niveau requis : 16

Type : Feu

Talents : Brasier, Force Soleil (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Feu/Vol

Talents : Brasier, Force Soleil (Talent Caché)

Points forts et points faibles

Des décennies après son apparition dans Rouge & Bleu dans les années 1990, le petit Pokémon de type Feu, Salamèche, est largement entré dans la légende.

L’article continue après la publicité

Il est le starter le plus populaire de sa génération, son évolution Dracaufeu a deux Méga-Évolutions sublimes… et même dans Pokémon TCG, c’est bien Dracaufeu qui trône sur deux des cinq cartes les plus chères au monde.

L’article continue après la publicité

Ses statistiques sont également excellentes, et tout ce qui l’empêche d’être le meilleur starter de tous les temps sont le double type Feu/Vol de Dracaufeu dont les faiblesses Eau, Électrik et Roche (double faiblesse) sont très faciles à exploiter.

2. Grenousse

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 0656

: 0656 Type : Eau

: Eau PV : 41

: 41 Attaque : 56

: 56 Défense : 40

: 40 Attaque Spéciale : 62

: 62 Défense Spéciale : 44

: 44 Vitesse : 71

: 71 Total : 314

Évolutions

Croâporal Amphinobi

Niveau requis : 16

Type : Eau

Talents : Torrent, Protéen (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Eau/Ténèbres

Talents : Torrent, Protéen (Talent Caché)

Points forts et points faibles

Grenousse n’est peut-être pas le Starter le plus attrayant sous sa forme de base, mais son évolution finale est immensément populaire. Amphinobi a même été élu Pokémon préféré de la communauté, au cas où sa côte serait remise en question.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Amphinobi a la plus haute Vitesse de toutes les évolutions finales des Starters, en accord avec son thème de ninja, ce qui lui permet de lancer des attaques redoutables avant même que votre adversaire ne s’en aperçoive.

1. Gobou

The Pokémon Company

Statistiques de Base

N° Pokédex National : 0258

: 0258 Type : Eau

: Eau PV : 50

: 50 Attaque : 70

: 70 Défense : 50

: 50 Attaque Spéciale : 50

: 50 Défense Spéciale : 50

: 50 Vitesse : 40

: 40 Total : 310

Évolutions

Flobio Laggron

Niveau requis : 16

Type : Eau/Sol

Talents : Torrent, Moiteur (Talent Caché)

Niveau requis : 36

Type : Eau/Sol

Talents : Torrent, Moiteur (Talent Caché)

Points forts et points faibles

En ce qui concerne les Starters, Gobou a vraiment tout pour plaire ; il est ridiculement mignon, c’est le meilleur choix dans ses jeux d’origine Rubis & Saphir, et il devient aussi l’une des évolutions finales de Starter les plus puissantes de tous les temps.

L’article continue après la publicité

Oui, on parle bien de Laggron. Ce puissant Pokémon de type Eau/Sol possède un excellent équilibre de statistiques en PV, Défense et Attaque, ce qui lui confère une bonne résistance et une capacité à frapper fort.

L’article continue après la publicité

Le meilleur atout de Laggron est probablement son double type exceptionnel, qui ne lui donne qu’une seule faiblesse (Plante). C’est donc sans surprise qu’il est extrêmement efficace, notamment dans les ligues de Pokémon Go.