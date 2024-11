Les meilleurs decks de Pokémon Pocket | Classement méta

Le JCC Pokémon Pocket ne consiste pas seulement à collectionner des cartes. Les joueurs peuvent participer à des combats seuls ou contre d’autres joueurs. Cependant, apporter le bon deck au match est crucial pour gagner.

Dans ce guide, nous classons les meilleurs decks du JCC Pokémon Pocket, capables de s’imposer dans la méta. Étant donné que les cartes ne peuvent actuellement être obtenues qu’en ouvrant des packs au tirage aléatoire, tous ces decks ne seront pas faciles à construire. Cependant, ceux qui parviennent à assembler un de ces decks seront capables d’affronter n’importe quel défi sans crainte.

L’article continue après la publicité

10 – Deck Tortank Ex

The Pokémon Company

Ces dernières années, garder les choses simples a été une stratégie populaire dans la méta du JCC. C’est définitivement le cas dans Le JCC Pokémon Pocket lorsqu’il s’agit des decks Ex des starters de Kanto. Le deck Tortank Ex est le plus faible des trois, mais il reste un excellent deck Eau.

L’article continue après la publicité

Ce deck repose spécifiquement sur l’obtention de Tortank Ex, en utilisant Miaouss pour piocher une carte supplémentaire à chaque tour. Dans des situations optimales, Miaouss est placé en premier en poste actif et utilise une seule énergie pour piocher des cartes tandis que le joueur prépare Tortank Ex sur le banc.

L’article continue après la publicité

La carte Supporter Ondine permet aux joueurs d’accélérer le placement d’énergie, tandis que la carte Supporter Morgane permet de changer le Pokémon actif de l’adversaire pour gagner du temps.

Le plus grand obstacle avec ce deck est le type. Les decks Eau sont notoirement difficiles à utiliser et seront balayés par un deck électrique puissant comme celui de Pikachu Ex.

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :

x2 Tortank Ex

x2 Carabaffe

x2 Carapuce

x2 Miaouss

1-2 Potions

Carton rouge

1-2 Vitesse +

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Ondine

x2 Morgane

9 – Deck Alakazam

The Pokémon Company

Le deck Alakazam est une excellente option pour les débutants essayant de se familiariser avec les combats. Bien qu’Alakazam ne soit pas toujours facile à obtenir, ses chances d’obtention sont nettement meilleures que celles d’une carte Ex.

L’article continue après la publicité

Ce deck repose spécifiquement sur la ligne Abra, Kadabra et Alakazam, tout en ajoutant Kangourex pour encaisser les coups pendant la mise en place d’Alakazam. Comme pour tout deck Psy, le joueur doit jongler avec les faibles PV don son Pokémon star tout en gérant des coûts d’énergie élevés. Cependant, l’attaque d’Alakazam inflige 60 points de dégâts de base, avec 30 points de dégâts supplémentaires ajoutés pour chaque énergie attachée, permettant d’annihiler toute oppisition une fois qu’il est bien préparé.

L’article continue après la publicité

Utilisez Morgane et Kangourex pour gagner du temps et placer autant d’énergie que possible sur Alakazam sur le banc, puis sortez-le pour infliger des dégâts énormes tout en atténuant les coups de l’adversaire avec des potions.

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :

x2 Alakazam

x2 Kadabra

x2 Abra

x2 Kangourex

x2 Poké Ball

x3 Potions

x1 Vitesse +

x2 Morgane

x2 Recherches Professorales

x2 Giovanni

8 – Deck Sulfura Ex

The Pokémon Company

Sulfura Ex n’est pas Dracaufeu Ex, mais c’est un bon choix pour un deck de type Feu puissant. Ce deck contient peu de cartes Pokémon, ce qui est important à garder à l’esprit. Il repose spécifiquement sur ses objets et cartes Dresseur pour fonctionner.

Bien que Sulfura Ex soit puissant, le vrai atout de cette carte est la Danse Infernale, qui permet au joueur d’accélérer la pose d’énergie sur Scolocendre qui est la véritable menace du deck. Normalement, le coût de quatre énergies de la Déflagration de Scolocendre le rendrait presque injouable, mais avec la Danse Infernale, les joueurs peuvent le renforcer et le mettre rapidement sur le terrain. Les 130 points de dégâts suffisent pour dominer la plupart des cartes Ex.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :

x2 Sulfura Ex

x2 Scolocendre

x2 Grillepattes

x2 Potions

x2 Carton Rouge

x3 Poké Ball

x1 Vitesse +

x2 Morgane

x2 Recherches Professorales

x2 Giovanni

7 – Deck Électhor Ex

The Pokémon Company

Ce deck n’est pas aussi puissant que celui de Pikachu Ex, mais reste un deck Électrik tout à fait capable de trouver sa place dans la méta.

Dans ce deck, Iguolta est utilisé comme attaquant rapide adin de maintenir la pression pendant que le joueur charge Électhor Ex avec de l’énergie. Iguolta est surprenamment oppressant malgré ses PV faibles. Sa Vive-Attaque inflige 40 points de dégâts de base et peut faire 40 supplémentaires en cas de lancer de pièce réussi.

L’article continue après la publicité

Une fois Électhor sur le terrain, il est temps de croiser les doigts. Si la chance est de côté, votre oiseau légendaire pourra atomiser n’importe quel adversaire sur le terrain. En choisissant ce deck, il faut néanmoins accepter que certaines parties seront simplement perdues par malchance.

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :

x2 Électhor Ex

x2 Iguolta

x2 Galvaran

x2 Potions

x2 Carton Rouge

x3 Poké Ball

x1 Vitesse +

x2 Morgane

x2 Recherches Professorales

x2 Giovanni

6 – Deck Staross Ex

The Pokémon Company

Staross Ex est rapidement devenu un favori parmi les decks de type Eau dans le JCC Pokémon Pocket. La carte est un choix tout à fait judicieux pour un deck. Des PV de base élevés, un coût d’énergie faible et une attaque puissante en font un choix évident pour un leader de type Eau.

L’article continue après la publicité

Artikodin Ex et Lokhlass Ex peuvent être utilisés de manière interchangeable dans ce deck pour un peu plus de puissance. Lokhlass est meilleur qu’Artikodin, car l’Oiseau Légendaire a un coût assez élevé, mais il peut frapper le banc lorsqu’il est pleinement opérationnel.

L’article continue après la publicité

Comme Tortank Ex, ce deck présente certaines faiblesses notables, mais lorsqu’il est opposé aux joueurs de Dracaufeu Ex, c’est une option solide et puissante.

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :

x2 Staross Ex

x2 Stari

x2 Artikodin Ex / Lokhlass Ex

x2 Potion

x2 Carton Rouge

x2 Poké Ball

x2 Ondine

x2 Morgane

x2 Recherches Professorales

x2 Giovanni

5 – Deck Florizarre Ex

The Pokémon Company

La structure du deck Florizarre Ex a un avantage sur Tortank et est une Excellente option pour ceux qui ont besoin d’un deck de type Plante. Cependant, Florizarre Ex demande un peu d’expérience et de calcul mental pour fonctionner à plein potentiel.

Dans cette liste, nous recommandons de combiner Florizarre Ex avec Fragilady, qui accélère le placement d’énergie tout en infligeant des dégâts à l’adversaire. Faites très attention à Chlorobule s’il est sorti en premier avant l’évolution, car il aussi fragile qu’inoffensif. Vous devrez l’évoluer avant de pouvoir réellement lancer votre plan de jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nous recommandons fortement d’inclure Erika dans ce deck, car soin de 50 points de dégâts sun un Pokémon de type Plante peut grandement aider à temporiser pendant la préparation de Florizarre.

Liste recommandée :

x2 Florizarre Ex

x2 Herbizarre

x2 Bulbizarre

x2 Chlorobule

x2 Fragilady

x2 Poké Ball

x2 Potion

x2 Erika

x2 Recherches Professorales

x2 Morgane

4 – Deck Ossatueur Ex

The Pokémon Company

Plusieurs Pokémon de type Combat sont intéressant dans le JCC Pokémon Pocket actuellement. Cependant, l’un d’entre eux se distingue des autres : Ossatueur Ex. Lorsqu’il est associé à Triopikeur, il est capable d’infliger des dégâts monstrueux avec une préparation minimale.

L’article continue après la publicité

Comme Électhor Ex, Ossatueur Ex est un deck très aléatoire, car son attaque Osmerang peut infliger zéro dégât en cas d’échec au lancer de pièce. Cependant, si elle réussit, elle peut infliger jusqu’à 160 points de dégâts, ce qui suffit à vaincre la plupart des cartes à PV élevé.

L’article continue après la publicité

C’est un excellent deck de agressif, capable de remporter une partie avec une domination totale comme d’échouer lamentablement.

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :

x2 Ossatueur Ex

x2 Osselait

x2 Taupiqueur

x2 Triopikeur

x2 Vitesse +

x2 Poké Ball

x2 Potion

x2 Giovanni

x2 Recherches Professorales

x2 Morgane

3 – Deck Dracaufeu Ex

The Pokémon Company

Pas de première place pour Dracaufeu ? Cela peut sembler être un crime, mais Dracaufeu Ex présente quelques inconvénients qui empêchent ce candidat extrêmement puissant de prétendre au titre de meilleur deck de Pokémon Pocket.

Dracaufeu Ex n’est pas différent des autres cartes Dracaufeu du JCC. Il frappe fort, avec Tempête Écarlate infligeant 200 points de dégâts et Tranche infligeant 60 points. Cependant, Tempête Écarlate nécessite quatre énergies et en défausse deux lorsqu’elle est utilisée. Cela fait de Dracaufeu Ex un gouffre à ressources.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour jouer ce deck avec succès, incluez quelques Sulfura Ex pour aider à accélérer le placement d’énergie et assurez-vous de protéger Salamèche et Reptincel pendant les évolutions. Si vous sortez Dracaufeu Ex avec suffisamment d’énergie et sans avoir pris trop de retard, vous annihilerez le banc de l’adversaire sans problème.

Liste recommandée :

x2 Dracaufeu Ex

x2 Reptincel

x2 Salamèche

x2 Sulfura Ex

x2 Vitesse +

x2 Poké Ball

x2 Potion

x2 Carton Rouge

x2 Recherches Professorales

x2 Morgane

2 – Deck Pikachu Ex

The Pokémon Company

Pikachu Ex a déjà gagné sa place en tant que joyau de la méta du JCC Pokémon Pocket. Le secret spécial de Pikachu Ex est un coup puissant sans avoir besoin d’évolution. Tout ce que les joueurs doivent faire est de remplir rapidement le banc avec des Pokémon de type Électrik et d’ajouter deux énergies pour commencer à attaquer l’adversaire avant qu’il n’ait le temps de se préparer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pikachu Ex est un deck très agressif, qui a tendance à s’incliner si Pikachu n’est pas mis en place très rapidement. La souris électrique n’a pas une grande quantité de PV, et c’est pourquoi Électhor Ex peut être utile comme tampon si quelque chose tourne mal en début de match.

Liste recommandée :

x2 Pikachu Ex

x2 Électhor Ex

x2 Voltorbe

x2 Électrode

x2 Vitesse +

x2 Poké Ball

x2 Potion

x2 Carton Rouge

x2 Recherches Professorales

x2 Morgane

1 – Deck Mewtwo Ex

The Pokémon Company

En première place se trouve le deck Mewtwo Ex. Ce n’est pas un deck facile à construire, car Mewtwo Ex est une carte très rare. Cependant, lorsqu’il est associé à Gardevoir, il devient particulièrement difficile à contrer.

L’article continue après la publicité

Gardevoir est l’une des rares cartes de la méta à posséder une capacité. Elle permet de placer gratuitement une énergie vers le Pokémon actif à chaque tour. Cela est crucial, car Mewtwo Ex requiert quatre énergies pour attaquer avec Psykoforce et en défausse deux à chaque utilisation.

Comme Pikachu, Mewtwo n’a pas besoin d’évoluer. Avec une bonne main de départ, il est donc possible de le mettre en palce rapidement et d’enchaîner les attaques dévastatrices avant que votre adversaire ne soit prêt à riposter.

L’article continue après la publicité

Liste recommandée :