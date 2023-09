Les meilleures attaques pour Léviator sur Pokémon Go

Léviator est l’un des Pokémon les plus forts et les plus populaires de toute la franchise. Si vous en avez attrapé ou évolué un dans Pokémon Go, vous vous demandez peut-être quel est son meilleur ensemble d’attaques et s’il est bon pour la Ligue de Combat Go.

Léviator est un puissant Pokémon de type Eau/Vol qui ressemble à un colossal monstre marin, c’est également l’un des 151 Pokémon originaux. Bien sûr, la clé de la victoire dans les combats est d’utiliser le meilleur ensemble de mouvements de ce Pokémon, mais aussi d’éviter les adversaires contre lesquels il est faible.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Léviator est la forme évoluée du Magikarp inutile, mais emblématique, et évolue avec 400 bonbons. La blague derrière Magikarp et Léviator est que quelque chose d’extraordinairement faible se transforme en quelque chose d’incroyablement puissant avec un peu de patience.

Voici le meilleur ensemble d’attaques pour faire de Léviator un champion dans la Ligue de Combat Go de Pokémon Go.

Les meilleures attaques pour Léviator dans Pokémon Go

Niantic Léviator Rouge est l’un des shiny les plus mythiques de Pokémon. Parviendrez-vous à l’obtenir ?

Le meilleur ensemble de mouvements pour Léviator dans Pokémon Go est Draco-Souffle pour une Attaque Immédiate et Hydro-Queue pour une Attaque Chargée.

Il existe quatre Attaques Immédiates potentiels à choisir pour Léviator, mais Draco-Souffle est le choix évident pour les combats PvP et les Raids, car il offre un haut niveau de dégâts et une bonne génération d’énergie.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Associez cela avec Hydro-Queue pour une Attaque Chargée et vous pourrez infliger des niveaux épiques de dégâts de type Dragon/Eau. Si vous pouvez vous permettre une seconde Attaque Chargée, optez pour l’attaque de type Ténèbres, Mâchouille, pour plus d’options de défense.

Toutes les attaques que Léviator peut apprendre dans Pokémon Go

Cette créature intimidante peut apprendre quatre Attaques Immédiates et huit Attaques Chargées en PvP dans Pokémon Go, et nous les avons tous listés ci-dessous :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Attaques Immédiates de Léviator

Morsure (type Ténèbres)

Draco-Souffle (type Dragon)

Draco-Queue (type Dragon)

Cascade (type Eau)

Attaques Chargées de Léviator

Hydro-Queue (type Eau)

Mâchouille (type Ténèbres)

Draco-Choc (type Dragon)

Hydrocanon (type Eau)

Colère (type Dragon)

Ouragan (type Dragon)

Retour (type Normal)

Frustration (type Normal)

Léviator est-il bon dans Pokémon Go ?

Léviator est une option utile pour votre équipe lorsqu’il a son meilleur ensemble d’attaques, bien que le Pokémon soit avouons-le assez variable en Ligue de Combat. C’est un Pokémon puissant dans les combats PvP, mais attention à ses faiblesses face aux attaques de type Électrique et Roche.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

La bonne nouvelle est que Léviator a pas mal de résistances, y compris contre les types Combat, Insecte, Acier, Feu, et autres Pokémon de type Eau. Il est également doublement résistant aux attaques de type Sol, alors utilisez cela à votre avantage.

Léviator est devenu progressivement moins impressionnant dans Pokémon Go à mesure que de nouvelles espèces ont été ajoutées. Nous déconseillons de l’utiliser dans la Ligue Super restreinte, mais n’hésitez pas à le libérer dans les matchs de l’Ultra Ligue. Il peut également bien se comporter dans la Master Ligue.

L’article continue après la publicité Pub

L’article continue après la publicité Pub

Maintenant que vous connaissez le meilleur ensemble d’attaques pour Léviator, découvrez certains de nos autres guides Pokémon Go :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain