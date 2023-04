La meilleure équipe pour la Coupe Printemps de Pokémon Go | Ligue de Combat

La Spring Cup édition Ligue Super fait rage sur Pokémon Go. Découvrez les meilleures Pokémon et la meilleure équipe pour ce format de la Ligue de Combat Go.

En plus des incontournables Ligue Super, Ligue Hyper et Ligue Master, il arrive que des Coupes ponctuelles s’invitent dans le calendrier PVP de Pokémon Go.

C’est le cas de la Coupe Printemps, dont l’édition Ligue Super vient de débuter. Cette compétition unique impose un restriction de 1500 PC pour chaque Pokémon, ainsi que l’obligation d’utiliser uniquement des Pokémon Fée, Plante et Eau.

L’article continue après la publicité

Vous l’aurez compris, cette coupe chamboule la meta et va vous forcer à construire une équipe pour le moins atypique. Pour vous aider, découvrez la meilleure équipe et les meilleurs Pokémon en Coupe Printemps.

Sommaire

Niantic

La meilleure équipe pour la Coupe Printemps

L’une des meilleures équipe dans ce format est constituée de Smogogo de Galar, Noacier et Békipan.

Les meilleures équipes en Coupe Printemps se doivent d’être particulièrement efficaces contres les types Fée, Plante et Eau, mais aussi et surtout de résister au maximum à ces types.

Noacier est l’exemple idéal de Pokémon parfait pour cette coupe, puisqu’il résiste aux trois types obligatoires.

L’article continue après la publicité

Une autre équipe au potentiel indéniable est la combinaison de Tentacruel, Blizzaroi et Lanturn.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Les meilleurs Pokémon pour la Coupe Printemps

Voici une sélection de 12 Pokémon parfaitement taillés pour la Coupe Printemps :

Pokémon Apparence Attaque immédiate Attaques chargées Smogogo de Galar Vent Féérique Surchauffe et Centrifugifle Noacier Balle Graine Mégafouet et Luminocanon Békipan Cru-Ailes Ball’Météo et Vent Violent Tentacruel Direct Toxik Bombe Acide et Ébullition Blizzaroi Poudreuse Ball’Météo et Éco-Sphère Lanturn Étincelle Surf et Tonnerre Desséliande Griffe Ombre Canon Graine et Ball’Ombre Tarenbulle Piqûre Bourdon et Bulles d’O Kaimorse Poudreuse Stalactite et Séisme Mysdibule Crocs Feu Poing Boost et Câlinerie Vacilys Balle Graine Lame de Roc et Nœud Herbe Dedenne Éclair Coup d’Jus et Câlinerie

Règles de la Coupe Printemps

Les règles de la Coupe Printemps sont simples, bien que les quelques restrictions imposées réduisent drastiquement le panel de Pokémon disponibles :

Tous les Pokémon doivent avoir moins de 1500 PC

Tous les Pokémon doivent être de type Fée , Plante ou Eau Les double types sont autorisés (ex : Noacier est Plante et Acier)

, ou Prédastérie est banni

La Coupe Printemps débute le mercredi 5 avril à 22h (UTC+2 – France métropolitaine) et prendra fin le mercredi 12 avril à 22h.

Cette Coupe prend place en même temps que la Ligue Master, dont nous vous invitons à découvrir les meilleures équipes et Pokémon.

Retrouvez nos autres guides Pokémon Go :

L’article continue après la publicité

Calendrier des Heures Vedettes | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket