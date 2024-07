Le meilleur moveset de Steelix dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Steelix est un Pokémon de la Génération II qui est devenu populaire grâce à sa robustesse et sa combinaison de types. Si vous souhaitez utiliser Steelix dans Pokémon Go, vous devrez tout savoir à son sujet, y compris son meilleur moveset pour le contenu PvP et les Raids.

Steelix est l’évolution d’Onix et a été introduit dans la région de Johto de la Génération II, avec 99 autres Pokémon. Ce gigantesque serpent métallique est rapidement devenu un favori des fans grâce à son nouveau type Acier, introduit pour la première fois dans Or & Argent.

Les Pokémon de type Acier et Ténèbres étaient les principales attractions de cette génération, avec des Pokémon comme Noctali, Airmure et Tyranocif, ainsi que Steelix, devenant emblématiques au sein de la franchise jusqu’à ce jour.

Dans Pokémon Go, Steelix dispose d’un moveset assez diversifié, mais quelles attaques sont les meilleures à utiliser ? Passons en revue le meilleur moveset pour Steelix, à la fois pour le PvP et pour les Raids.

The Pokémon Company Steelix a peur du feu !

Meilleur moveset pour Steelix en PvP

Pour les combats PvP, le meilleur moveset pour Steelix dans Pokémon Go est :

Attaque Immédiate : Draco-Queue

Attaques Chargées : Psycho-Croc et Mâchouille

Steelix est particulièrement performant dans la Ligue Hyper et dans des coupes spécifiques. Draco-Queue est préféré à Queue de Fer car il est moins facilement contré dans les combats de Ligue.

Psycho-Croc peut être utilisé de manière répétée et a la capacité de réduire la défense de l’adversaire, tout en étant une excellente option contre les types Combat.

peut être utilisé de manière répétée et a la capacité de réduire la défense de l’adversaire, tout en étant une excellente option contre les types Combat. Mâchouille est une option d’attaque neutre efficace contre les Pokémon qui pourraient contrer Steelix.

Cela dit, Abattage est également un bon choix comme Attaque Chargée grâce à son faible coût en énergie et sa capacité à réduire l’attaque de l’adversaire.

Meilleur moveset pour Steelix en Raids

Pour les Raids, le meilleur moveset pour Steelix est :

Attaque Immédiate : Queue de Fer

Attaque Chargée : Tacle Lourd

Steelix n’est pas le choix idéal pour les Raids en raison de ses capacités offensives limitées, mais il peut encaisser de nombreux coups. Ce moveset est donc optimisé pour un style de jeu plus défensif.

Toutes les attaques disponibles pour Steelix dans Pokémon Go

Steelix possède une large gamme d’attaques disponibles, ce qui lui permet de s’adapter à différentes situations.

Attaques Immédiates de Steelix :

Draco-Queue (Dragon)

(Dragon) Queue de Fer (Acier/STAB)

(Acier/STAB) Crocs Éclair (Électrik)

Attaques Chargées de Steelix :

Séisme (Sol/STAB)

(Sol/STAB) Tacle Lourd (Acier/STAB)

(Acier/STAB) Mâchouille (Ténèbres)

(Ténèbres) Psycho-Croc (Psy)

(Psy) Abattage (Dragon)

Steelix peut être un excellent choix stratégique dans Pokémon Go, que ce soit pour les combats PvP ou pour les Raids, grâce à sa polyvalence et à sa résistance. Pour d’autres conseils, n’oubliez pas de consulter nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic :

