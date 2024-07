Le meilleur moveset de Méga-Steelix dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Méga-Steelix est une créature puissante dans Pokémon Go. Si vous envisagez d’ajouter ce serpent métallique amélioré à votre équipe, voici tout ce que vous devez savoir, y compris son meilleur moveset et si cela vaut la peine de le capturer.

Méga-Steelix fait partie des nombreux Méga-Pokémon disponibles dans le jeu, aux côtés de favoris des fans comme Méga-Carchacrok, Méga-Ectoplasma et Méga-Dracaufeu.

Les joueurs de Pokémon Go ont la possibilité d’obtenir Steelix à nouveau dans les Raids. Si ce Pokémon est amélioré en Méga, il peut devenir une bête encore plus puissante. Ce Pokémon de type double Acier/Sol a une répartition des statistiques axée sur l’attaque, et peut atteindre une valeur maximale de PC de 3670 dans Pokémon Go.

Voici un aperçu des meilleurs movesets pour Méga-Steelix dans Pokémon Go.

Pokémon Company Mega Steelix peut s’avérer un atout de taille pour votre équipe !

Meilleur moveset pour Méga-Steelix en PvP

Sauf pour un événement spécial, Méga-Steelix ne sera pas éligible pour le jeu PvP dans Pokémon Go. En effet, les Pokémon Méga ne sont pas éligibles pour les formats Ligue Super, Hyper et Master.

Mais dans des cas spéciaux où Méga-Steelix peut être utilisé, utilisez Queue de Fer comme Attaque Immédiate, associée à Tacle Lourd et Psycho-Croc comme options d’Attaque Chargée.

Meilleur moveset pour Méga-Steelix dans les Raids

Le meilleur moveset que les joueurs peuvent utiliser pour Méga-Steelix dans Pokémon Go est composé de Queue de Fer comme Attaque Immédiate et Tacle Lourd comme Attaque Chargée.

Méga-Steelix est de type Sol et Acier, ce qui signifie que Séisme et Tacle Lourd infligeront tous deux des dégâts et bénéficieront du bonus STAB (Same Type Attack Bonus). Selon Pokemon Go DB, les combinaisons Queue de Fer/Séisme et Queue de Fer/Tacle Lourd ont le même DPS (13,00) et le même TDO (604,8). Cependant, Tacle Lourd nécessite moins d’énergie et peut être utilisé plus souvent que Séisme.

Toutes les attaques de Méga-Steelix dans Pokémon Go

Ce Pokémon ressemblant à un serpent dispose de trois Attaques Immédiates et de six Attaques Chargées dans son répertoire, couvrant six types différents.

Attaques Immédiates de Méga-Steelix :

Draco-Queue (Dragon)

Queue de Fer (Acier/STAB)

Crocs Éclair (Électrik)

Attaques Chargées de Méga-Steelix :

Séisme (Sol/STAB)

Tacle Lourd (Acier/STAB)

Mâchouille (Ténèbres)

Psycho-Croc (Psy)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Pour plus d’informations sur le meilleur moveset pour la version régulière de Steelix, ainsi que pour un autre Pokémon de type Acier puissant comme Métalosse, n’hésitez pas à consulter nos autres guides :

