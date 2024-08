Le meilleur moveset de Fulguris Avatar dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

Fulguris Forme Avatar fait son retour dans les Raids de Pokémon Go, voici donc tout ce que vous devez savoir sur son meilleur moveset.

Le trio des Forces de la Nature issu de Pokémon Noir et Blanc de 2010 est de retour dans Pokémon Go. Les Dresseurs du monde entier pourront bientôt ajouter Fulguris à leur équipe après l’avoir vaincu.

Ce Pokémon Électrik/Vol de la 5e génération peut être redoutable si vous lui attribuez les bonnes attaques. Voici tout ce que vous devez savoir pour faire de ce légendaire d’Unys un concurrent solide dans la Ligue de Combat GO ainsi que dans les Raids.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Toutes les attaques que Fulguris Forme Avatar peut apprendre dans Pokémon Go

Voici toutes les attaques immédiates et chargées que Fulguris peut apprendre dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates de Fulguris

Éclair (Électrik/STAB)

Étonnement (Spectre)

Attaques Chargées de Fulguris

Poing Éclair (Électrik/STAB)

Fatal-Foudre (Électrik/STAB)

Casse-Brique (Combat)

Mâchouille (Ténèbres)

Meilleur moveset pour le PvP de Fulguris Forme Avatar dans Pokémon Go

Le meilleur moveset pour le PvP de Fulguris dans Pokémon Go est Éclair en attaque immédiate, accompagné de Tonnerre et Casse-Brique en attaques chargées.

Cette combinaison bénéficie du STAB de type Électrik et offre le DPS le plus élevé actuellement pour Fulguris. De plus, la météo pluvieuse augmente la puissance d’Éclair et de Tonnerre.

L’article continue après la publicité

Il est important de noter que Fulguris Forme Avatar est moins performant que Fulguris Forme Totémique en termes de viabilité dans le jeu compétitif. Il est donc recommandé d’attendre le retour de Fulguris Forme Totémique dans les Raids 5 étoiles.

L’article continue après la publicité

Meilleur moveset pour les Raids de Fulguris Forme Avatar dans Pokémon Go

Le moveset pour les Raids de Fulguris est Éclair en attaque immédiate et Tonnerre en attaque chargée. Cette combinaison STAB permet à Fulguris de infliger 14,94 dégâts par seconde, qui peuvent être augmentés par la météo pluvieuse.

L’article continue après la publicité

En attendant les Raids Fulguris, consultez d’autres guides Pokémon Go ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain