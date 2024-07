Le meilleur moveset de Cresselia Obscur dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Le légendaire Cresselia fera ses débuts dans sa variation Obscure dans Pokémon Go lors d’une nouvelle prise de contrôle de la Team GO Rocket. Voici un aperçu de ses meilleures attaques.

Cresselia est l’un des nombreux Pokémon Légendaires de la région de Sinnoh de la quatrième génération et fait partie du duo lunaire avec le puissant Darkrai.

La forme normale est disponible dans Pokémon Go depuis 2018, mais Cresselia Obscur vient de faire une entrée triomphante.

En raison de cela – et de la méta en constante évolution – voici les meilleurs movesets pour ce Pokémon en PvP et en Raids.

Meilleur moveset pour Cresselia Obscur en PvP

Le meilleur moveset que les joueurs peuvent utiliser pour Cresselia Obscur en PvP dans Pokémon Go consiste en Coupe Psycho comme Attaque Rapide et Rayon Lune comme Attaque Chargée, avec 8,55 dégâts par seconde et un total de dégâts de 445,3.

Le gain d’énergie rapide de Coupe Psycho permet à Cresselia Obscur d’atteindre son Attaque Chargée plus rapidement, donc optez pour cette attaque afin d’enchaîne les Attaques Chargées et d’épuiser les boucliers ennemis. Quant à l’Attaque Chargée, Rayon Lune est une attaque moins coûteuse qui élargit la couverture de Cresselia Obscur, alors choisissez-la.

Si vous pouvez opter pour une seconde Attaque Chargée, vous pouvez choisir entre Nœud Herbe ou Prescience. Nœud Herbe offre une excellente couverture contre les types Eau et inflige beaucoup de dégâts, tandis que Prescience permet de tirer pleinement parti du STAB, bien qu’elle soit assez coûteuse.

Meilleur moveset pour Cresselia Obscur en Raids

Le meilleur moveset de Cresselia Obscur pour les Raids est Choc Mental comme Attaque Rapide et Prescience comme Attaque Chargée.

Bien que Choc Mental soit plus coûteuse, elle est bien plus puissante que Coupe Psycho, donc optez pour cette attaque lors des rencontres en Raid.

Pour l’Attaque Chargée, choisissez Prescience car c’est une attaque très puissante qui peut bénéficier du STAB et même infliger des dégâts supplémentaires si elle est associée à Choc Mental.

Toutes les attaques de Cresselia Obscur dans Pokémon Go

Cresselia Obscur peut apprendre deux Attaques Rapides et six Attaques Chargées dans le jeu. Voici toutes les options :

Attaques Immédiates de Cresselia Obscur

Coupe Psycho (Psy/STAB)

Choc Mental (Psy/STAB)

Attaques Chargées de Cresselia Obscur

Pouvoir Lunaire (Fée)

Onde Boréale (Glace)

Prescience (Psy/STAB)

Nœud Herbe (Plante/CT Elite)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Ce sont les meilleurs movesets pour Cresselia Obscur en PvP et en Raids dans Pokémon Go. Si vous êtes un fan du jeu mobile de Niantic, consultez nos autres guides ci-dessous :

