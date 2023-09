Méga-Dracaufeu X vs Y sur Pokémon Go : lequel choisir ?

Vous vous demandez si vous devez faire évoluer Méga-Dracaufeu X ou Méga-Dracaufeu Y dans Pokémon Go ? C’est un choix difficile et les deux sont puissants, mais il y a un vainqueur indiscutable.

Le processus de Méga-Évolution a reçu une mise à jour bien nécessaire dans Pokémon Go, rendant plus facile (et moins cher) pour les dresseurs de faire évoluer leur Pokémon préféré en une version plus puissante pour une durée limitée.

Alors que la majorité des Pokémon ont un chemin clair vers la Méga-Évolution, Dracaufeu en a en fait deux – X et Y – qui présentent chacun des avantages et des inconvénients à explorer avant de prendre une décision.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ci-dessous, vous trouverez les statistiques pour Méga-Dracaufeu X et Méga-Dracaufeu Y, ainsi que notre recommandation sur le meilleur choix pour la Méga-Évolution.

Devriez-vous opter pour Méga-Dracaufeu X ou Y dans Pokémon Go ?

Bien qu’il soit presque universellement admis que Méga-Dracaufeu X a un design plus cool, la meilleure Méga-Évolution à choisir dans Pokémon Go est définitivement Méga-Dracaufeu Y.

La principale raison de choisir Méga-Dracaufeu Y est qu’il a une statistique d’Attaque beaucoup plus élevée (319 contre 273) et qu’il est capable d’atteindre un maximum de 5037 PC, ce qui est énorme comparé au maximum de 4354 PC de Méga-Dracaufeu X.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Méga-Dracaufeu Y est pratiquement le meilleur attaquant de type Feu que vous pouvez obtenir pour les Raids, ce qui en fait un choix facile.

The Pokémon Company Faites votre choix entre Méga-Dracaufeu X et Méga-Dracaufeu Y sur Pokémon Go.

D’un autre côté, Méga-Dracaufeu X reste une option puissante – et le bonus aux attaques de type Feu et Dragon est très utile – mais il existe de meilleurs Dragon pour les Raids, comme Dracolosse ou Drattak par exemple.

Statistiques de Méga-Dracaufeu X & Méga-Dracaufeu Y dans Pokémon Go

Vous pouvez voir les statistiques complètes pour Méga-Dracaufeu X et Méga-Dracaufeu Y ci-dessous :

Pokémon Attaque Défense PV PC max Méga-Dracaufeu X 273 213 186 4354 Méga-Dracaufeu Y 319 212 186 5037

Comme vous pouvez le voir, Méga-Dracaufeu Y a une statistique d’Attaque et un PC maximum plus élevés, ce qui lui donne une telle puissance brute. Le seul domaine où Méga-Dracaufeu X est meilleur est la Défense, mais c’est seulement pour un point de plus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En fin de compte, nous recommandons d’opter pour Méga-Dracaufeu Y, mais si vous aimez Méga-Dracaufeu X et avez besoin d’un attaquant de type Dragon pour les Raids, ce n’est certainement pas un mauvais choix.