Cette médaille de Pokémon Go pourrait vous prendre 12 ans à obtenir

Les joueurs de Pokémon Go ont été laissés perplexes par l’une des médailles Platine du jeu, actuellement impossible à obtenir et qui pourrait prendre jusqu’à 12 ans pour être complétée.

Les médailles, parfois appelées Badges, sont des exploits dans Pokémon Go que ses joueurs les plus dévoués poursuivent souvent. Celles-ci varient de tâches simples que tout le monde peut accomplir à des défis ardues limités aux meilleurs.

Certaines des médailles les plus difficiles du jeu en réalité augmentée nécessitent une stratégie tandis que d’autres mettent à l’épreuve la volonté du dresseur avec des tâches à long terme. Dans tous les cas, elles constituent une partie importante de Pokémon Go, très appréciée par la communauté.

Cependant, toutes ses médailles ne sont pas logiques, l’une d’entre elles étant pointée du doigt par la base de joueurs pour la durée théorique qu’elle prendrait à compléter.

Les joueurs de Pokémon Go critiquent la médaille Ultra Héro

Se demandant pourquoi le badge Ultra Héro est dans le jeu, un dresseur a demandé sur Reddit : “Ne vient-il pas seulement environ une fois tous les 3 mois ?”

Cette médaille Platine exige des joueurs de vaincre Giovanni 50 fois. Cependant, le boss de la Team Rocket ne peut être combattu qu’une fois tous les trois mois en utilisant un Super Radar Rocket, disponible via l’Étude Spéciale. Comme le souligne le post, cela signifierait qu’il faudrait actuellement 12 ans pour la compléter du début à la fin.

Beaucoup d’autres ont été d’accord avec le post, répondant : “Oui. Badge impossible,” et “Oui, il apparaît environ une fois par saison, et avant cela, il était encore plus rare.”

Cherchant à expliquer pourquoi cette médaille existe, le commentaire le plus apprécié du fil déclare : “Je pense qu’à l’origine, ils avaient prévu de l’utiliser plus dans les événements car il y avait une partie Go Rocket d’un Global Go Fest une année. Je pense qu’ils ont juste décidé de changer de focus et de direction sans changer la médaille…”

La même réponse a théorisé que personne n’avait encore atteint la moitié du chemin, avec un autre dresseur ajoutant : “‘Je suis à 21 et l’ai battu à chaque fois que j’ai vu Giovanni depuis le lancement.”

En supposant que 21 soit la limite actuellement possible et que Niantic ne fasse pas d’ajustements à la Médaille, les premiers joueurs de Pokémon Go pourront terminer Ultra Héro au début de l’année 2031.