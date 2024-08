Une mécanique oubliée de Pokémon Go bénéficie d’une amélioration fantastique

La fonctionnalité Party Play de Pokémon Go vient de recevoir une mise à niveau majeure, rendant le jeu avec des amis beaucoup plus facile. La fonctionnalité a été introduite dans Pokémon Go en 2023, permettant aux joueurs de se regrouper pour relever des défis et gagner des récompenses exclusives.

Quelques mois après son introduction, des preuves provenant des joueurs suggèrent une refonte majeure, puisque les Dresseurs peuvent désormais partager des objets avec l’ensemble du groupe. Cela signifie que des objets comme les Morceaux d’Étoile ou les Œufs Chance, qui augmentent les récompenses en jeu, sont désormais partagés entre tous les membres.

Ce changement n’a pas encore été directement reconnu par Niantic au moment de la rédaction, mais les joueurs le soulignent, comme dans ce post sur Reddit, et les retours sont extrêmement positifs.

Les fans enthousiastes ont commenté, l’un d’eux disant : « Wuuuuuuuuuuuuuut ce serait génial pour mes gamins lol », tandis que d’autres ont qualifié cela de « utile ».

Il y a cependant beaucoup de questions sur cette fonctionnalité, car le fait qu’elle n’ait pas été officiellement dévoilée laisse place à de nombreuses ambiguïtés. Par exemple, alors que les objets comme l’Œuf Chance fonctionnent habituellement pendant 30 minutes lorsqu’ils sont activés, il semble que lorsqu’ils sont partagés en Party Play, ils ne durent que 15 minutes.

Un commentaire demande : « Donc, un Morceau d’Étoile de 30 minutes devient un Morceau d’Étoile de 15 minutes lorsque deux personnes sont dans le groupe ? Et 7,5 minutes si quatre personnes en font partie ? »

Puis, une réponse d’une personne ayant utilisé la fonctionnalité explique qu’il semble qu’en Party Play, tout objet utilisé donne « la moitié de la durée à tous les membres du groupe, quel que soit le nombre de personnes dans le groupe. »

Si cela est correct, lorsque des gens utilisent Party Play dans un groupe de deux, trois ou quatre personnes, si vous activez un Œuf Chance ou un Morceau d’Étoile, il fonctionnera pendant 15 minutes au lieu des 30 minutes habituelles. Cependant, cela peut être prolongé en utilisant plus d’objets pour augmenter la durée.

Cependant, comme l’ont souligné d’autres commentaires, cela signifie que seulement deux personnes doivent utiliser un Œuf Chance pour que potentiellement quatre personnes puissent profiter de 30 minutes de boost de l’Œuf Chance. Essentiellement, cela réduit le coût des objets de moitié si vous avez un groupe complet.

Beaucoup de commentaires ont réagi positivement à cela, l’un disant : « C’est honnêtement plutôt cool, cela permet effectivement de doubler la durée d’utilisation de ces objets si les quatre personnes d’un groupe tournent pour les partager. »

Ce changement aide clairement à ramener des joueurs vers Party Play, comme l’explique un autre commentaire : « C’est en fait une incitation décente à se regrouper. Et probablement plus facile pour eux de programmer cela que de diviser le buff de l’objet en fonction de la taille actuelle du groupe. »

Si Niantic clarifie ce changement, nous rapporterons les détails exacts dès qu’ils seront disponibles.