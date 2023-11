Pokémon Go et McDonald’s lancent une collaboration alléchante

Niantic annonce que Pokémon Go s’associe à McDonald’s au Canada pour transformer les restaurants rapides en PokéStops sponsorisés et en arènes.

Les fans de Pokémon Go savent certainement comment ouvrir l’appétit, car se promener sans cesse dans le monde pour capturer des Pokémon et faire éclore des œufs est assurément beaucoup plus sportif que de jouer à un jeu ordinaire.

Heureusement, si les joueurs parviennent à développer un appétit à rivaliser avec ceux de Ronflex et Excelangue, il y aura probablement un McDonald’s à proximité, peu importe où vous êtes dans le monde.

Supposons que vous soyez un fan de Pokémon Go au Canada, à explorer des montagnes et à capturer des monstres. Dans ce cas, une toute nouvelle promotion réunit le monde des monstres de poche et des Big Macs, car Niantic a annoncé une promotion McDonald’s à venir.

Niantic et McDonald’s s’associent dans une nouvelle promotion Pokémon Go

Le compte Twitter de Pokémon Go a partagé la nouvelle, détaillant que les McDonald’s à travers le Canada deviennent des PokéStops sponsorisés, et plus tard ce mois-ci, beaucoup deviendront également des arènes.

Plus d’informations sont disponibles sur le site Pokémon Go Live, y compris le fait que les joueurs qui font tourner les PokéStops de McDonald’s peuvent recevoir des missions d’Étude de terrain sponsorisées qui ont une chance de récompenser soit des Poussières Étoiles, soit des Super Bonbons.

Il n’y a actuellement aucun détail sur le fait que cette promotion ou toute autre semblable puisse devenir disponible dans le monde entier, dont en France, mais compte tenu du déploiement mondial – et du succès – des promotions des cartes Pokémon de McDonald’s, ce n’est pas une idée farfelue.

Cependant, si le bœuf n’est pas votre truc et que vous préféreriez plutôt capturer un mouton ou deux, assurez-vous d’assister à la Journée Communauté Classique de Wattouat de Pokémon Go lorsqu’elle arrivera plus tard dans le mois.

