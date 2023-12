Une marque de luxe lance une collaboration avec Pokémon pour 2024

Pokémon s’associe à la marque de mode de luxe italienne Fendi et à la légende japonaise du streetwear Hiroshi Fujiwara de FRGMT pour offrir aux fans de Pokémon Go des articles exclusifs le 4 janvier 2024.

Ce partenariat tripartite entre Pokémon, la marque de streetwear japonaise fragment design et la marque de luxe haute couture Fendi va donner aux fans de Pokémon les vibes les plus chics possibles avec une collection emblématique.

Si cela ne suffisait pas, les joueurs de Pokémon Go pourront également personnaliser leur avatar avec des accessoires numériques de la capsule à venir.

Niantic / FRGMT

La révélation des designs de la collaboration a suscité l’enthousiasme des fans, bien que beaucoup aient exprimé leur déception que les articles de luxe soient si chers.

La collaboration apportera la haute couture numérique et physique dans le jeu de Pokémon

Les images principales de la collection montrent des sacs classiques Fendi et une casquette ornée du motif FF Fendi ainsi que des Pokémon de type Dragon Minidraco, Draco et Dracolosse. La collection complète comprendra également des t-shirts, des hoodies et des bijoux spéciaux.

FENDI / Pokémon

Il s’agira principalement de bracelets à chaîne souple, ainsi que d’un collier avec pendentif Pokéball qui s’ouvre pour révéler un logo Fendi.

Des sacs ornés de Pokémon Dragon et un hoodie Dracolosse de la collection Fendi x FRGMT à venir. Un utilisateur X a déclaré : “Je veux le sac Minidraco, mais j’ai l’impression que si je dois demander le prix, je ne peux pas me le permettre.”

Un autre utilisateur X était prêt à payer le prix pour cette mode haut de gamme, affirmant qu’il serait “prêt à vendre un rein pour le sac Dracolosse bagussy”.

L’amour de Fujiwara pour la culture japonaise, le streetwear et l’anime a conduit à de multiples collaborations avec Pokémon via le projet Thunderbolt. L’effort conjoint a apporté aux fans des hoodies, des manettes Nintendo Switch, des oreillers, des peluches, des couverts et un ensemble de Nanoblock Pokémon.

Bien que les articles puissent être hors de portée des joueurs de Pokémon standards, nous pourrions voir des fans plus aisés arborer ces vêtements pendant l’Année du Dragon de Bois en 2024, comme Logan Paul qui portait fièrement sa carte Pikachu à 3,5 millions.