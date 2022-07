Une MAJ de Pokémon Go vient vraiment améliorer le jeu

Niantic vient de confirmer la résolution de deux gros glitchs de Pokémon Go concernant l’ajout d’amis et des fonctionnalités d’encens.

Sur n’importe quel jeu, lorsque vos progrès ne sont pas enregistrés correctement, cela peut rapidement devenir frustrant et décourageant. Pokémon Go n’est clairement pas exempt de bugs et de glitchs en tout genre, notamment récemment avec le problème de “despawn” qui a ruiné la Journée Communauté de Solochi en juin dernier.

Il y a également eu un problème qui a infecté le jeu, et que de nombreux joueurs ont remarqué sur les réseaux sociaux. Il empêchait certains dresseurs de compléter des défis basiques tels que “Ajouter trois amis”.

Les frustrations des joueurs se sont faites de plus en plus présentes lors de ces dernières semaines et les développeurs ont donc dû réagir en conséquence pour régler les problèmes en question. Ces problèmes étaient donc bien connus des développeurs depuis quelque temps.

Et ce 7 juillet 2022, ils ont publié des notes de patch suite à la dernière mise à jour, détaillant les problèmes corrigés.

Patch note de la MAJ du 7 juillet sur Pokémon Go

Les changements suivants ont été notés sur le blog de support officiel de Niantic :