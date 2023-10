Maîtriser la Capture Rapide dans Pokémon Go : Techniques et astuces

L’art de la capture rapide de Pokémon existe depuis un certain temps et est une pratique courante pour de nombreux joueurs qui souhaitent obtenir rapidement et efficacement un grand groupe de Pokémon. Si vous ne savez toujours pas comment faire, voici un guide étape par étape pour vous aider à maîtriser la méthode de capture rapide dans Pokémon Go.

Capturer et collecter des Pokémon est évidemment le cœur de la franchise. En particulier, dans Pokémon Go, ce n’est pas seulement un moyen de compléter le Pokédex, mais capturer des créatures est aussi la façon dont les joueurs peuvent obtenir les ressources nécessaires pour monter de niveau et faire évoluer les monstres.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Parfois, lors de périodes de captures intensives ou pendant les Journées Communauté, faire face à un grand groupe de Pokémon sauvages peut être accablant, surtout si vous ne possédez pas un appareil externe comme le Pokémon Go Plus, qui peut vous aider à passer au travers plus rapidement.

Car beaucoup de temps de jeu est perdu en attendant la fin de l’animation de capture, voici tout ce que vous devez savoir pour apprendre la méthode de capture la plus optimisée dans Pokémon Go.

Pour commencer le processus de capture rapide, les joueurs n’ont pas besoin de faire quoi que ce soit en dehors de l’habituel avant de rencontrer un Pokémon, il suffit de suivre ces étapes :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Appuyez sur un Pokémon sauvage pour accéder à l’écran de capture. Ici, vous pouvez lui donner une baie si vous le souhaitez. Avec un doigt, maintenez l’icône de la PokéBall et faites-la glisser vers la gauche, en la “plaçant” sur l’icône des baies. Si vous le faites correctement, le menu de la PokéBall ne devrait pas s’ouvrir. Sans lever ce doigt, utilisez un autre doigt pour lancer la PokéBall sur le Pokémon sauvage. Dès que la PokéBall touche la cible, levez le doigt que vous maintenez depuis l’étape 2. Si vous l’avez bien fait, le menu de la PokéBall devrait s’ouvrir pendant que la balle bouge. Touchez rapidement le bouton S’échapper dans le coin supérieur gauche et revenez à l’écran de la carte principale.

Le Pokémon sauvage apparaîtra toujours dans le monde extérieur. Cependant, si vous appuyez dessus et qu’il vous amène à l’écran de capture, cela signifie qu’il s’est échappé de la PokéBall et vous devez réessayer. Mais s’il s’enfuit de la carte, soit vous avez réussi, soit le Pokémon s’est enfui juste après avoir échappé à la PokéBall. Pour en être sûr, vérifiez simplement votre inventaire de Pokémon et voyez s’il y est.

Niantic

Même si cela peut sembler un peu déroutant au début, vous prendrez le coup en seulement quelques essais.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

C’est tout ce que vous devez savoir sur la manière de capturer rapidement des Pokémon dans Pokémon Go. Pour plus de contenu lié, consultez nos guides ci-dessous :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain