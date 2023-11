Lucario de retour sur Pokémon Go à l’occasion d’une mise à jour surprise

Lucario est de retour dans Pokémon Go dans une nouvelle mise à jour en tant que boss de raid surprise, et il apparaîtra dans des combats de Raid 3 étoiles dans le monde entier.

Pokémon Go a peut-être organisé d’innombrables événements au fil des ans, mais certains Pokémon peuvent encore être frustrants à capturer. Lucario en est un excellent exemple, car c’est l’un des Pokémon les plus populaires au monde, et pourtant, il peut être laborieux d’en acquérir un dans Pokémon Go.

La façon la plus simple d’acquérir un Lucario dans Pokémon Go est de faire éclore un Riolu et de le faire évoluer en utilisant 50 bonbons Riolu. Le problème, c’est d’acquérir tous ces bonbons Riolu, car cela signifie faire éclore beaucoup d’œufs de Pokémon, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

The Pokémon Company Lucario est le roi des Pokémon de Type Combat

Heureusement, les joueurs ont maintenant une autre méthode pour acquérir le Lucario insaisissable dans Pokémon Go. Le puissant Pokémon de type Combat/Acier ne sera pas disponible longtemps, alors assurez-vous de préparer les meilleurs Pokémon pour le combattre sur le champ de bataille.

Lucario est de retour dans Pokémon Go en tant que Boss de Raid 3 Étoiles

Un nouveau post sur Pokémon Go Hub a révélé que Lucario revient dans Pokémon Go en tant que Boss de Raid 3 Étoiles. Lucario sera disponible du 20 au 22 novembre, ce qui signifie que les fans n’ont qu’une courte période de temps pour capturer Lucario de cette manière.

Comme Lucario est un Pokémon de type Combat/Acier, il est faible face aux attaques de type Combat, Sol et Acier. Cela signifie que des Pokémon comme Dracaufeu, Groudon (Primal), Braségali et Carchacrok sont d’excellents contre, surtout si la Méga-Évolution est disponible.

Il est important de mentionner que la version Boss de Raid 3 Étoiles de Lucario NE PEUT PAS être shiny. Les personnes qui veulent un Lucario jaune devront compter sur la méthode d’éclosion de Riolu dans Pokémon Go, ce qui demande beaucoup de temps et de chance.

Lucario n’est pas le seul nouveau Boss de Raid à être intégré, car Avalugg de Hisui et Airmure les rejoignent également dans les Raids 3 Étoiles. Au moment de la rédaction de cet article, Méga-Kangourex apparaît dans les Méga Raids, et Cobaltium est dans les Raids 5 Étoiles.

La version Boss de Raid 3 Étoiles de Lucario ne sera pas disponible très longtemps, mais elle offre au moins aux joueurs de Pokémon Go une méthode alternative pour le capturer qui n’implique pas d’échange, surtout s’ils ont manqué les événements Lucario/Riolu précédents.