Ce joueur de Pokémon Go ne peut pas remplir son Pokédex à cause d’une fonctionnalité “stupide”

Les joueurs de Pokémon Go déplorent distance maximale d’échange après qu’un fan ait partagé une capture d’écran insoutenable de son Pokédex.

Tout comme dans la série de jeux “principale”, l’objectif ultime de Pokémon Go est d’attraper tous les Pokémon actuellement disponibles dans le Pokédex.

De nombreux dresseurs acharnés sont prêts à tout pour remplir le Pokédex, et exhibent fièrement leur progression lorsqu’ils parviennent enfin à obtenir tous les monstres d’une région.

Cependant, compléter son Pokédex peut s’avérer particulièrement difficile et frustrant dans Pokémon Go, en raison de l’inclusion de Pokémon exclusifs à certaines régions, qui n’apparaissent à l’état sauvage que dans certaines parties du monde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ces Pokémon insaisissables ont poussé les fans à critiquer la limite de distance d’échange du jeu après qu’un joueur ait partagé sa progression du Pokédex de Kanto, qui était si proche d’être complété — sauf pour un Pokémon.

Les fans de Pokémon Go déplorent la limite de distance pour les échanges

Un post sur le subreddit de Pokémon Go a suscité une discussion animée après qu’un dresseur ait partagé sa progression du Pokédex de Kanto. Ce malheureux joueur est parvenu à attraper toutes les créatures de la première génération… sauf une !

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, le Pokémon manquant à notre dresseur n’est pas un Pokémon légéndaire rarissime comme Mewtwo ou les oiseaux légendaires. Le monstre tant recherché n’autre autre que Tauros.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme bien des dresseurs européens le savent et le déplorent, Tauros est n’apparait qu’au Canade et aux États-Unis. Pour l’obtenir, il n’y a donc pas d’autre choix que de se rendre en Amérique du Nord, ou de trouver un dresseur disposant d’un Tauros et prêt à faire un échange.

Le hic, c’est qu’il ne suffit pas d’avoir un ami outre-atlantique pour procéder à un tel échange. En effet, Pokémon Go a fix une limite de 100 mètres à la distance maximale d’échange. À moins de voyager ou de rencontrer un voyageur, il est donc extrêmement laborieux d’obtenir un Pokémon régional venant de l’autre bout du monde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le dresseur frustré a expliqué : “Tauros est littéralement tout ce dont j’ai besoin pour compléter le Pokédex de Kanto pour la première fois de ma vie… Mais je ne suis pas des USA et on ne peut pas échanger à une telle distance… pourquoi, oh pourquoi ??”

Pour de nombreux fans, cette limitation est absurde, et freine grandement l’entraide communautaire : “La limite de distance d’échange est de loin la partie la plus idiote de ce jeu. Ils nous encouragent littéralement à ajouter des gens de différents pays. Je peux faire des raids avec eux, pourquoi pas échanger ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’autres joueurs suggèrent des ajustements comme lever la limite de distance pour les “Meilleurs Amis” ou ajouter un nouvel objet qui coûterait un certain montant de PokéPièces et permettrait d’effectuer un échange à longue distance.

La distance maximale pour les échanges est un sujet controversé parmi la communauté depuis un certain temps maintenant, peut-être que Niantic fera quelque chose pour répondre aux plaintes des joueurs à l’avenir.