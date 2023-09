Un “life hack” de Pokémon Go pour réussir vos excellents lancers à tous les coups

Niantic / The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go chargés de réaliser plus de 120 lancers excellents dans le jeu ont trouvé une astuce simple qui facilite grandement cette tâche.

Les lancers excellents sont les plus difficiles à réaliser dans l’expérience mobile populaire de Niantic, Pokémon Go.

Ainsi, quand on vous demande d’en accomplir autant pour terminer une mission dans le jeu, cela peut être légèrement accablant.

À moins que vous ne connaissiez une astuce pour le rendre nettement plus facile, comme l’ont fait certains dresseurs astucieux de Pokémon Go.

Pour faire un lancer excellent dans Pokémon Go, vous devez lancer une Poké Ball au centre du cercle juste au moment où il devient le plus petit possible à l’écran.

Faire cela constamment demande généralement beaucoup de pratique, mais un joueur a trouvé une solution qui rend tout cela tellement facile.

Un utilisateur de Reddit a posté le 12 septembre 2023 que le défi de réussir 120 lancers excellents était une bonne répétition et qu’il perfectionnait son art en essayant de le terminer. Cependant, d’autres ont dit que c’était en fait ennuyeux et que cela s’avérait être « tout le contraire » pour eux.

Un commentateur a plaisanté : « En regardant les commentaires, on dirait que l’OP a volé tous nos lancers excellents. »

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S'inscrire

Un autre a dit : « Je suis devenu pire. Maintenant, j’y pense. »

Dans les commentaires, un utilisateur a été remercié après avoir envoyé un lien vers une astuce, publiée sur YouTube.

Comment obtenir plus de lancers excellents : Une astuce Pokémon Go

Cette vidéo montrait un joueur de Pokémon Go activant le mode AR+, entrant dans un combat, cliquant sur un buisson qui apparaît et se concentrant sur l’endroit jusqu’à ce que le lancer excellent soit facilement réalisable.

Ensuite, il laissait simplement tomber la balle d’en haut sur le Pokémon, et le lancer excellent était enregistré.

Dans les commentaires, un autre dresseur a ajouté : « Merci beaucoup pour cette astuce ! J’ai réussi quelques lancers excellents avec les raids Bamboiselle mais ça va beaucoup aider ! Je vous remercie. »

En plus de cette astuce, une autre méthode de base pour obtenir plus régulièrement des lancers excellents est de tenir la Poké Ball avant qu’une animation d’attaque n’apparaisse. Bien chronométrer est la clé, mais une fois que le Pokémon commence à bouger beaucoup pendant votre rencontre, cela peut devenir plus difficile à juger.

Si vous trouvez d’autres conseils pour aider les dresseurs à valider leurs 120 lancers excellents pour le défi, faites-le nous savoir !