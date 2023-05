Les serveurs de Pokémon Go sont-ils en panne ? Statut des serveurs

Alors que les bugs et les erreurs sont légion dans Pokémon Go, quand ce ne sont pas les serveurs qui s’en mêlent, il n’est pas rare que les joueurs fassent les frais de divers problèmes au cours de leur progression ou avant même de se connecter au jeu. Si votre jeu à quelques ratés, voici comment vérifier l’état des serveurs Pokémon Go en quelques étapes simples afin de voir d’où vient le problème.

Après d’importants problèmes de connectivité au cours des mois qui ont suivi son entrée dans le paysage vidéoludique, Niantic a veillé à ce que les serveurs de Pokémon Go puissent faire face à l’arrivée de millions de joueurs provenant du monde entier.

Malgré leurs efforts, les joueurs rencontrer régulièrement des problèmes encore aujourd’hui, les poussant à se demander si leur smartphone leur joue des tours, s’ils font les frais d’un bug coriace, ou si ce sont tout simplement les serveurs qui ne tiennent plus la route. Après tout, il existe une grande variété de problèmes connus qui empêchent de temps à autre certains utilisateurs de se connecter à leurs comptes, et certaines régions en souffrent plus que d’autres. Afin de savoir à quoi vous en tenir, voici comment vérifier l’état des serveurs de Pokémon Go.

Les serveurs Pokémon Go sont-ils hors ligne?

Actuellement, les serveurs Pokémon Go sont en ligne. Au cours du mois d’avril, la plupart des événements en jeu se sont déroulés sans encombre et sans trop de problèmes pour les joueurs. Comme toujours, certains dresseurs rencontrent des problèmes avec différentes fonctionnalités, comme Campfire et Adventure Sync, mais ils ne semblent pas avoir de lien direct avec les serveurs.

Ci-dessous, vous trouverez différentes façons de vérifier l’état des serveurs de Pokémon Go et même de signaler les problèmes que vous pourriez rencontrer au fil de votre progression dans le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

Bien que de nombreux jeux en ligne aient des sites dédiés à la consultation de l’état de leurs serveurs afin de faciliter la vie des joueurs, Niantic ne s’est pas encore décidé à faire de même pour Pokémon Go. Au lieu de cela, les joueurs doivent passer par des sites tiers pour connaître l’état des serveurs. Toutefois, il y a quelques étapes simples à suivre avant d’en arriver là.

Niantic Les problèmes de serveurs sur Pokémon Go sont plus fréquents lors d’événements spéciaux en jeu.

Recherchez des erreurs dans l’application Pokémon Go

Généralement, si les serveurs sont en panne ou rencontrent des problèmes de connectivité, l’application Pokémon Go vous le fera savoir. Il existe de nombreuses erreurs connues avec leurs codes respectifs numérotés, mais si les serveurs sont hors ligne, vous verrez probablement quelque chose qui indique que Niantic s’efforce de résoudre le problème dans les plus brefs délais.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les pannes de serveurs peuvent se produire à l’échelle mondiale ou régionale, il est donc toujours bon d’essayer de voir ce qu’il en est sur l’application par vous-même en premier.

Consultez les réseaux sociaux officiels de Niantic

Parfois, les développeurs évoquent les pannes de serveurs et d’autres problèmes via leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux. Cerise sur le gâteau, Niantic a un compte Twitter dédié au support client, où ils abordent généralement les pannes régionales et mondiales. Le compte Twitter officiel de Pokémon Go peut également fournir des informations utiles concernant ces problèmes, mais il peut être plus délicat de trouver ces informations parmi toutes les autres publications concernant les nouveautés du jeu.

Si vous ne voyez pas de nouveaux messages concernant les problèmes que vous rencontrez, vous pouvez également rechercher des mentions et des réponses sur ces comptes pour voir s’il y a d’autres joueurs dans la même situation qui ont essayé d’attirer l’attention des développeurs à ce sujet.

Renseignez-vous dans les différents communautés Pokémon Go et sur les sites tiers

Si vous n’avez pas trouvé de solution à votre problème sur Pokémon Go avec les méthodes précédentes, vous pouvez toujours consulter les communautés Pokémon du monde entier. Que cela implique de vérifier sur les serveurs Discord, les communautés sur Reddit ou les sites liés à Pokémon Go et leurs réseaux sociaux, vous trouverez probablement les réponses que vous cherchez.

Des sites tiers comme DownDetector ou jooas fonctionnent en se basant sur le signalement des joueurs et d’autres ressources, ils constituent une autre bonne option à garder à l’esprit lorsque vous rencontrez des problèmes de connectivité dans Pokémon Go. Certains d’entre eux fournissent même des informations détaillées sur chaque région, ce qui peut être utile pour vérifier l’état des serveurs Pokémon Go.

Si vous ne parvenez pas à trouver la moindre information sur le problème que vous rencontrez, il ne vous reste plus qu’à contacter l’assistance de Pokémon Go en complétant ce formulaire.

Si vous parvenez tout de même à accéder plus ou moins au jeu, vous pouvez également les contacter en cliquant sur la Poké Ball pour ouvrir le menu principal, puis en vous rendant dans les “Options”. De là il vous suffira de cliquer sur “Aide” puis sur la petite bulle en haut à droite (ou “Nous contacter” sur iOS).