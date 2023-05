Les meilleures CT Attaque Chargée d’élite de Pokémon Go

Les CT Attaque Chargée d’élite dans Pokémon Go sont incontournables pour apporter un peu de diversité aux attaques de vos meilleurs Pokémon. Néanmoins, cet objet rare doit être utilisé à bon escient. Voici les meilleurs CT Attaque Chargée d’élite à utiliser sur le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

Si vous êtes un joueur assidu de Pokémon Go et que vous venez d’obtenir une CT Attaque Chargée d’élite, vous devez être sur un petit nuage en ce moment, songeant au Pokémon de votre Pokédex qui en bénéficiera. En effet, pour rappel, cet objet permet de choisir l’attaque chargée que votre Pokémon apprendra parmi toutes celles disponibles, y compris les attaques exclusives aux événements.

L’article continue après la publicité

Cet objet peut changer la donne lors de vos prochains combats, si bien que l’utiliser de manière optimale peut être un véritable casse-tête. Voici de quoi vous guider dans votre choix.

Qu’est-ce que les CT Attaque Chargée d’élite dans Pokémon Go ?

Les CT Attaque Chargée d’élite dans Pokémon Go permettent de sélectionner l’attaque chargée de votre choix, contrairement aux CT Attaque Chargée standard, qui modifient aléatoirement l’attaque chargée de votre Pokémon.

Un autre avantage clé de cet objet est qu’il vous permet d’attribuer des attaques qui ne sont plus accessibles puisqu’elles étaient exclusives à différents événements. Il s’agit d’une occasion en or quand on sait que souvent, les attaques exclusives sont les plus puissantes qu’un Pokémon peut apprendre.

L’article continue après la publicité

Niantic

Pour maximiser leur performance dans la Ligue de Combat Go, de nombreux Pokémon de haut niveau ont besoin d’une Attaque Chargée spécifique, généralement liée à des événements spéciaux ou à des Journées Communauté. Cela fait des CT Attaque Chargée d’élite un objet incontournable dans Pokémon Go.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

La méthode principale pour obtenir une CT Attaque Chargée d’élite dans Pokémon Go est d’atteindre le rang 19 dans la Ligue de Combat Go, où elle est une récompense garantie. Vous pouvez également les trouver occasionnellement dans les boîtes de la Journée Communauté.

L’article continue après la publicité

Étant donné leur extrême rareté, il est essentiel d’utiliser judicieusement vos CT Attaque Chargée d’élite. Niantic ne les distribue pas à la pelle, ce qui rend chaque utilisation d’autant plus importante.

Les meilleures Attaques Chargées dans Pokémon Go

Roc-Boulet – Rhinastoc

Psyko – Mewtwo

Élecanon – Registeel

Poing Météore – Métalosse

Poing Ombre – Ectoplasma

Poing de Feu – Groudon

Hydroblast – Laggron

Lame de Roc – Brasegali

Végé-Attaque – Florizarre

Plaquage – Excelangue

Stalactite – Kaimorse

Feu Sacré – Ho-Oh

Lance-flammes – Dracaufeu

Mewtwo, équipé de Psyko, est le choix le plus incontournable. Lorsqu’il est couplé à Psykoud’Boul en tant qu’Attaque Rapide, il permet au Pokémon d’être inarrêtable à la fois en PvE et dans la Ligue de Combat Go.

Gardez également à l’esprit la nature exclusive de certaines de ces attaques. Certaines attaques sont spécifiques aux événements de la Journée Communauté, indiquant une possible réapparition, tandis que d’autres, comme le Poing de Feu de Groudon, étaient limitées à des événements spéciaux, qui ne réapparaîtront pas.