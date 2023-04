Les joueurs de Pokémon Go se liguent contre Niantic avec #HearUsNiantic

Alors que les signatures s’envolent sur la pétition pour “sauver les Raids à distance”, les joueurs de Pokémon Go exhortent Niantic à revenir sur leur décision avec le hashtag #HearUsNiantic, qui a été repris par de nombreux créateurs de contenu.

Tout a commencé lorsque Niantic a annoncé sur son blog qu’ils s’apprêtaient à apporter des changements significatifs aux Raids à distance de Pokémon Go. Au programme : limitation du nombre de Raids à distance auxquels les joueurs peuvent prendre part et une hausse non négligeable des prix, de quoi les rendre beaucoup moins accessibles.

Dans les jours qui ont suivi cette annonce, les joueurs ont multiplié les actions coup de poing pour tenter de faire réagir les développeurs. À compter du 6 avril, date à laquelle la mise à jour sera déployée, un certain nombre de joueurs ont décidé de boycotter le jeu mobile en ne dépensant plus d’argent réel et en participant à moins de Raids. D’autres encore ont choisi de faire leurs valises, n’envisageant de revenir que si les développeurs font marche arrière.

Afin d’essayer de pousser Niantic dans la bonne direction, les joueurs ont également lancé une pétition, qui compte à ce jour plus de 70 000 signatures tout en se rassemblant sur Twitter avec le hashtag #HearUsNiantic.

Les joueurs de Pokémon Go interpellent les développeurs sur Twitter

Le hashtag #HearUsNiantic est devenu viral sur Twitter alors que de nombreux joueurs et créateurs de contenus l’ont utilisé pour relayer une lettre ouverte à Niantic et partager leurs propres doléances.

“Nous voulons que Pokémon Go fonctionne, et nous voulons continuer d’être en mesure de jouer à ce jeu (le jeu que nous aimons) dans les années à venir”, peut-on lire dans la lettre ouverte.

Tout en mentionnant que les joueurs ne se sentent pas entendus, la lettre précise que tous les joueurs seront affectés par l’affaiblissement du Passe de Raid à distance avant de suggérer une approche différente à savoir récompenser les interactions en personne au lieu de punir le jeu à distance.

Le hashtag #HearUsNiantic a été utilisé pour la première fois en 2021 lorsque Niantic a tenté de revenir sur de nombreux changements introduits au cours de la pandémie.

Les changements à venir pour le Passe de raid à distance

Le nerf des Passes de Raid à distance est le dernier d’une série d’ajustements visant à faire de Pokémon Go ce qu’il était avant la pandémie.

Les ajustements prévus sont les suivants :

Le prix du pack de trois Passes de Raid à distance passera à 525 PokéPièces.

Le prix des Passes de Raid à distance individuels passera à 195 PokéPièces.

Un pack de trois Passes de combat premium sera ajouté à la boutique au prix de 250 PokéPièces.

Les Dresseur·se·s pourront participer à un maximum de cinq Raids à distance par jour.

Ce nombre peut être modifié et augmenté en cas d’événements spéciaux.

Les Passes de Raid à distance seront inclus dans les récompenses possibles des Phases d’Étude.

Les Passes de Raid à distance gagnés grâce aux Phases d’Étude seront toujours soumis à la limite d’inventaire existante de trois Passes de Raid à distance par Dresseur·se.

Si un Dresseur·se gagne un Passe de Raid à distance grâce à une Phase d’Étude alors qu’il·elle a atteint la limite de trois Passes de Raid à distance, il recevra un Passe de combat premium à la place.

Alors que le nombre de joueurs quotidiens semblait déjà avoir chuté au cours des deux derniers mois et que de nombreux joueurs comptent désinstaller l’application dès le 6 avril, l’avenir de Pokémon Go semble être des plus incertains.