Les joueurs de Pokémon Go exigent des changements pour les Raids d’élite

Les joueurs de Pokémon Go veulent un changement significatif concernant les taux de capture lors des Raids d’élite suite au récent Raid Regidrago qui a provoqué de multiples déceptions.

Le Raid de rattrapage de Regidrago dans Pokémon Go a eu lieu le 13 mai 2023, donnant aux joueurs une nouvelle chance de capturer le Pokémon Légendaire de la huitième génération après que l’événement original ait été perturbé par de multiples problèmes.

Pour rappel, les Raids d’élite sont des événements extrêmement difficiles dans Pokémon Go auxquels les dresseurs doivent participer en personne. Si les joueurs parviennent à vaincre la cible d’un Raid d’élite lors d’un combat, ils ont alors une chance de la capturer et de l’ajouter à leur Pokédex.

Cependant, certains dresseurs estiment que le pourcentage de chance de capturer ces Pokémon ne vaut pas tous les efforts investis pour arriver jusque là et exigent que Niantic modifie le système pour que les captures en Raid d’élite soient garanties.

Les dresseurs de Pokémon Go veulent que les captures en Raid d’élite soient garanties

Des joueurs malchanceux ont exprimé leur frustration sur Reddit après que leurs Raids d’élite se soient terminés par la fuite de Regidrago.

“Merci Niantic, quelle perte de temps !”, a déclaré un dresseur qui a partagé une capture d’écran de sa tentative de capture de Regidrago. Un autre joueur a partagé une publication intitulée : “Les raids en personne devraient avoir un taux de capture à 100% et les raids à distance une chance.”

Les internautes étaient divisés sur cette idée, certains suggérant que c’était simplement une question de chance, tandis que d’autres estimaient qu’il devrait y avoir des bonus pour améliorer le taux de capture.

“J’ai toujours pensé que réaliser plusieurs lancers excellents à la suite devrait donner un bonus au prochain. Cela dit, le hasard est le hasard, tu n’as simplement pas de chance, mon ami”, a proposé un dresseur.

En revanche, un autre joueur a déclaré : “Aussi agaçant que cela puisse être, cela a toujours été le cas avec les Raids légendaires et les Élites ne font pas exception. Une capture garantie rendrait tout cela inutile…”

Un internaute a alors fait valoir que, en raison de la nature de Pokémon Go et des Raids d’élite, un taux de capture garanti pourrait ne pas perturber autant que ça la conception du jeu. Il a soutenu qu’avec des jeux comme Pokémon Écarlate et Violet, les joueurs ont plus de temps libre pour participer activement à des événements comme les Tera Raids avec des Pokémon rares.

En revanche, avec l’engagement et l’investissement plus importants requis dans Pokémon Go, il est beaucoup plus difficile de participer à certains événements et de capturer des Pokémon rares. “Impossible de faire plusieurs raids d’élite pour diverses raisons ? Tant pis. Pas de Regidrago pour toi, peut-être pas avant un an ou plus… Ce jeu favorise les personnes ayant moins de responsabilités dans la vie réelle.”, a souligné un internaute.

Il est assez improbable que Niantic rende la capture des cibles des Raids d’élite garanties, mais il est évident qu’un grand nombre de dresseurs ne sont pas satisfaits du système actuel.