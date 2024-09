Les combats Dynamax presque injouables pour certains joueurs de Pokémon Go

Pokémon Go a introduit les combats Dynamax dans le cadre d’une nouvelle saison célébrant la région de Galar, mais les joueurs en milieu rural auront du mal à y participer à moins qu’ils ne soient prêts à se déplacer.

La saison « Au Max » de Pokémon Go a apporté une nouvelle fonctionnalité avec les Combats Dynamax. À l’image d’autres rencontres spéciales, ces combats se manifestent sur la carte GPS dans les Arènes déjà présentes. Cependant, ils ne sont accessibles qu’en présentiel.

L’article continue après la publicité

Malheureusement, cela a rendu la participation aux combats Dynamax difficile, en particulier pour les dresseurs qui ne vivent pas dans de grandes villes.

L’article continue après la publicité

Le sujet a déjà été abordé dans des discussions sur Reddit, où les joueurs parlent du désavantage auquel les joueurs vivant en zones rurales sont confrontés lorsqu’ils essaient de participer à des événements actuels comme « Vois Grand ». Cela affecte également les joueurs de Pokémon Go ici chez Dexerto.

L’article continue après la publicité

Niantic

Les joueurs des zones rurales peuvent ouvrir leurs cartes et ne rien trouver à plusieurs kilomètres à la ronde. Comme montré ci-dessus, les cartes locales s’avèrent souvent être complètement vides. Les plus chanceux peuvent se trouver à proximité d’une Source d’Énergie relativement isolée. En dehors de cela et de quelques Arènes lointaines, la zone est dépourvue de PokéStops ou d’autres emplacements importants nécessaires pour jouer au jeu.

C’est un contraste frappant avec les joueurs des villes et de zones plus urbanisées, où les PokéStops et les Arènes sont nombreux sur les cartes GPS. Ils garantissent l’accès à tout ce qui est nécessaire pour réussir dans le jeu.

L’article continue après la publicité

En rapport: La communauté Pokémon Go au secours des joueurs seuls contre les Raids de niveau supérieur

L’article continue après la publicité

Le manque de Sources d’Énergie crée deux problèmes majeurs pour les dresseurs des zones ruraux : un accès limité aux Particules Max et de faibles opportunités de participer aux combats Dynamax.

Sans les Particules Max, les dresseurs ne peuvent pas s’engager dans des combats Dynamax. Cela signifie que même si quelque chose apparaît dans l’une des rares Arènes rurales disponibles, il pourrait ne pas y avoir assez de monnaie pour participer au combat.

L’article continue après la publicité

En outre, la distance entre les Arènes complique la recherche de joueurs pour participer aux combats en présentiel. Les dresseurs en milieu rural ont déjà fait face à ce problème avec les Raids exclusifs en présentiel après les Journées Communauté ou durant les grands événements. Cela rend souvent l’expérience de jeu de Pokémon Go frustrante, surtout pour ceux qui doivent parcourir plus d’une heure de route pour rejoindre un lieu plus peuplé dans l’espoir de croiser d’autres joueurs.

L’article continue après la publicité

Niantic doit penser à une nouvelle façon de faire apparaître des Raids et des Combats Dynamax sur les cartes. Cela pourrait se faire via des points de raid temporaires ou grâce à une meilleure accessibilité des passes à distance. Sinon, des centaines de milliers de joueurs seront exclus des nouveaux événements.

L’article continue après la publicité

En attendant, ces joueurs de Pokémon Go devront simplement espérer que des Sources d’Énergie apparaîtront à proximité et qu’ils n’auront pas à marcher des kilomètres pour tenter de les rejoindre.